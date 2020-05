Scarface Remake trouve un directeur à Luca Guadagnino

By





Scarface est un pas de plus vers le retour au cinéma. Luca Guadagnino a été exploité pour diriger la réimagination du film méga-populaire de 1983. C’était en soi un remake du film original de 1932, mais personne ne se souvient de celui-là, seulement le Brian De Palma film avec Al Pacino comme cheville ouvrière de la drogue Tony Montana. Cette nouvelle version du film se déroulera à Los Angeles. Le script de cette version de Scarface a été écrit par Joel et Ethan Coen, à partir de scripts antérieurs de Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman et Paul Attanasio. Guadagnino a récemment réussi à diriger le film Appelle-moi par ton nom, qui a été nominé pour une multitude de Oscars. La nouvelle a été rapportée par Variety.

Scarface repensé pour une nouvelle génération

L’histoire d’un immigrant venant aux États-Unis et créant un empire de la drogue est, oserais-je dire, plus d’actualité maintenant qu’elle ne l’a jamais été. Je n’ai jamais été fan du film De Palma, pour lequel j’ai pris beaucoup de chaleur de mon vivant. Donc, je ne vois pas cela comme s’ils marchaient sur un terrain sacré ou quoi que ce soit d’autre. Je vois cela comme une opportunité de faire un Scarface que les gens de nos jours peuvent comprendre. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais les choses aux États-Unis ont été assez folles ces dernières années, la situation actuelle s’ajoutant à cela.

Guadagnino est, à certains égards, un choix parfait pour cela. Appelle-moi par ton nom et son remake de Susperia ont montré jusqu’où il est allé en tant que cinéaste, et les histoires personnelles qu’il est capable de représenter à l’écran devraient se marier bien avec ce matériel. Qu’il travaille avec un script des Coen Brothers ne fait pas de mal non plus. Cette version de Scarface pourrait être assez spécial.

