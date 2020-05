BASIL tombe avec la mauvaise foule dans LOST ON PLANET EARTH # 2 Preview

À la veille de son examen de flotte, Basil tombe avec ce que ses parents appellent « la mauvaise foule » dans cet aperçu du 19 mai Perdu sur la planète Terre # 2. Il est publié sous forme d’original comiXology – un titre numérique exclusif pour comiXology et Kindle Unlimited.

Perdu sur la planète Terre # 2 (sur 5)

Écrivain: Magdalene Visaggio

Artiste: Claudia Aguirre

Lettre: Zakk Samm

Monteur: Joe Corallo

Basil Miranda est tombé sur la mauvaise foule! C’est du moins ce que pensent ses parents. Après avoir lié d’amitié avec Velda, Basil semble avoir une séquence rebelle. Elle parle même de ne pas vouloir repasser l’examen de la flotte! Les parents de Basil veulent maintenant rencontrer Velda pendant le dîner pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de Basil ces derniers temps. Qu’est ce qui pourrait aller mal?

Perdu sur la planète Terre est la dernière série défiant les attentes de Visaggio, l’auteur de Eisner nominé pour Kim & Kim et Eternity Girl, dont la bande dessinée acclamée Vagrant Queen a été récemment adapté pour la télévision par SYFY. Lost on Planet Earth réunit Visaggio avec l’artiste Aguirre. Le couple a déjà collaboré sur Kim & Kim et a créé la série acclamée Matin en Amérique; ils sont rejoints par le lettreur Zakk Saam et le rédacteur en chef Joe Corallo. Il s’agit de la première version de Visaggio, Aguirre, Saam et Corallo sous le nom DEATH RATTLE, un surnom de style groupe de rock pour leurs collaborations créatives.