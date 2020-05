RETCON retourne pour combattre les loups-garous soviétiques à DODGE!

Crédits: Mike Rooth



Crédits: Mike Rooth



Le titre Image Comics Retcon revient cet automne avec une suite pourchassant les loups-garous soviétiques Esquive!. L’écrivain / créateur Matt Nixon est de retour, cette fois en équipe avec l’artiste Mike Rooth et en allant directement aux fans avec un Kickstarter qui a déjà dépassé son objectif avec près de deux semaines.

« Avec Retcon Volume 1 (Image), j’ai mis en mouvement un nouvel univers. La physique de cette histoire me permet de retracer ma propre création et, avec cela, nous pouvons raconter des types d’histoires plus spécifiques, comme l’origine du commando de l’ourson Chris « The Animal » Dodge « , a déclaré Nixon dans un communiqué.

Crédits: Mike Rooth



« Situé pendant la guerre froide, Esquive! raconte les origines modernes de l’équipe d’élimination des munitions paranormales vu dans Retcon Volume 1, « lit la description de Kickstarter pour la série. » Esquive! sont Keith Swan, le commando bionique devenu méchant de la fin du monde et bien sûr Chris ‘The Animal’ Dodge. «

Esquive! est en cours de publication via une nouvelle société Abide, dont le premier numéro devrait sortir en septembre.