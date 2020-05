«Beastie Boys Story», une promenade dans le passé – betanewsfr

Une chose que les enfants de la génération X faisaient auparavant – d’autres personnes aussi, bien sûr, mais je parle de quelque chose de spécifique – était de passer du temps avec des amis et d’écouter des disques. Vous avez peut-être sauté l’école, vous avez peut-être fumé de l’herbe, mais cela aurait tout aussi bien pu être un dimanche après-midi avec une bouteille de soda de 2 litres. Peut-être que quelqu’un avait une guitare ou un kit de batterie avec lequel vous pourriez jouer, et peut-être qu’après un certain temps, vous avez même commencé un groupe, mais l’essentiel était d’être ensemble, de mettre en commun vos énergies collectives d’adolescent contre les forces de l’ennui et de la responsabilité.

Finalement, la plupart d’entre nous ont négocié une trêve ou se sont rendus complètement. Pas les Beastie Boys. Et bien qu’il y ait de l’admiration et de l’affection sur les visages des fans d’âge moyen qui affluent au Kings Theatre de Brooklyn dans « Beastie Boys Story », il y a aussi une nostalgie enviée.

Comme Adam Horovitz et Michael Diamond, les membres survivants du trio, expliquent depuis la scène du théâtre – dans une apparition en direct dirigée et filmée par leur pote, Spike Jonze – ils ont transformé les plaisanteries avec des amis et du matériel musical en une carrière et une manière de Toutes ces années plus tard, ils semblent toujours un peu étonnés par le tout. L’histoire qu’ils racontent – une version simplifiée du récit proposé dans «Beastie Boys Book», leur gros best-seller de 2018 – est pleine de plaisir et également teintée de chagrin et de regret. Ils ont fait des choses stupides en cours de route et n’ont pas toujours été bons pour leurs amis, notamment Kate Schellenbach, un membre original du groupe au début des années 1980 (et plus tard le batteur de Luscious Jackson). Elle a été mise de côté lorsque les Beasties ont fait équipe avec le producteur Rick Rubin et le magnat en devenir Russell Simmons et sont passés d’un groupe punk à un groupe de rap improbable mais extrêmement réussi.

A peine sortis de leur adolescence, les Beastie Boys – Ad-Rock (Horovitz), Mike D (Diamond) et MCA (Adam Yauch) – se sont retrouvés à ouvrir pour Madonna, à tourner avec Run-DMC et à dominer MTV avec «(You Gotta) Fight pour votre droit (à faire la fête!) », un peu de satire anti-frère qui est devenu un hymne de frère. La grossièreté est devenue leur marque, et ils se sont retrouvés pris au piège dans un personnage collectif et un style de performance qui ont transformé l’irrévérence espiègle en odeur, mais ils ont ensuite grandi. Avec leur chronique divisée en chapitres entrecoupés de vieilles photographies et de clips vidéo, Horovitz et Diamond lisent leurs plaisanteries à partir de télépromptes à l’arrière du théâtre et reconnaissent leurs lacunes précédentes sans entrer dans trop de détails. Ils ne sont pas très intéressés à ouvrir de vieilles blessures ou à régler des partitions, bien que l’air dans le théâtre devienne assez froid lorsque Rubin et Simmons – que les Beasties se sentent manipulés et exploités – sont mentionnés.

Le cœur de l’histoire est le deuxième acte qui a commencé lorsque les Beasties ont commencé à se prendre au sérieux en tant que musiciens et ont pris le contrôle de leur propre créativité au début des années 1990. Ce n’est plus un acte de nouveauté, ils ont sorti une série de quatre albums – «Paul’s Boutique», «Check Your Head», «Ill Communication» et «Hello Nasty» – qui sont toujours frais, drôles, surprenants et beaux.

« Beastie Boys Story » a son propre genre de beauté, même si l’esthétique est plus papa rock que hip-hop. Horovitz et Diamond sont de bonne compagnie – sans prétention sans fausse modestie, conscients de soi-même sans citations aériennes irritantes. Ils s’aiment et aimaient tous les deux Adam Yauch, qui avait 47 ans lorsqu’il est décédé d’un cancer en 2012. Il était, selon les souvenirs de ses amis, la colle qui maintenait les Beastie Boys ensemble, leur guide éthique et intellectuel ainsi que le l’un avec le sens de l’humour le plus profond. Sa perte est à la fois l’ancre émotionnelle du film et le fil qui relie ses anecdotes et ses digressions.

C’est une escapade dans le passé et une élégie émouvante et généreuse.

« Beastie Boys Story » n’est pas classé. Regardez sur Apple TV +.