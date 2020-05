Ce coup de Rajdoot vers le succès après avoir été monté par Rishi Kapoor

Le Rajdoot GTS 175 a été présenté dans le premier film de Rishi Kapoor, Bobby, et la moto est rapidement devenue une icône pour la jeunesse de l’époque après avoir vu l’acteur vétéran faire de la moto dans son film.

L’industrie cinématographique indienne a vu le décès de deux acteurs emblématiques – Irrfan Khan et Rishi Kapoor – en seulement une semaine et cela a certainement été un choc pour tout le monde. Alors que la fraternité cinématographique et le grand public acceptent toujours cette perte, nous pleurons profondément la mort de deux artistes incroyables. Nous voudrions prendre un moment pour nous souvenir d’une époque où l’un de ces vétérans – Rishi Kapoor – a aidé un certain fabricant de deux-roues – Rajdoot – avec un certain succès.

Il s’agit de la Rajdoot GTS 175, une moto qui a connu la gloire après avoir été présentée dans un film de Rishi Kapoor, Bobby.

C’était vers les années 1970 et Rishi Kapoor venait de faire ses débuts à Bollywood en tant qu’acteur principal dans la production de son père Raj Kapoor, Bobby. C’était aussi l’époque où l’humble Rajdoot GTS 175 tentait de faire sa marque dans l’espace indien à deux roues. Vous n’avez certainement pas oublié Rajdoot, n’est-ce pas? Cette moto est apparue dans le film, et ce que toutes les campagnes de marketing n’ont pas pu faire pour la moto, Rishi Kapoor la pilotant dans le film Bobby a fait bien plus que cela.

Voici un extrait de l’acteur chevronné chevauchant le Bobby Rajdoot dans le film.

Les ventes de ce Rajdoot GTS 175 ont atteint un niveau record et à la sortie du film. C’était une image très rafraîchissante à l’époque de voir un jeune sur une moto, très différent des acteurs principaux d’âge moyen de Bollywood à l’époque. Il a même gagné plusieurs surnoms pour lui-même comme « Monkey » et « Bobby ». En fait, son vélo était plus connu sous le nom de «Bobby Rajdoot» ou de «Bobby» que son nom d’origine, qui était à l’époque une combinaison apparemment obscure de chiffres et de lettres.

Le Rajdoot GTS 175 est le résultat d’un rapprochement entre le groupe Escorts de l’époque et le fabricant polonais SHL pour vendre des motos en Inde. Le vélo Bobby était propulsé par un moteur à deux temps de 173 cm3 qui produisait 7,5 ch et 12,3 Nm de couple maximal. Les chiffres sont en fait assez sains compte tenu de l’époque. La Rajdoot Bobby était une moto au look très unique avec beaucoup d’utilisation de chrome et même une roue de secours montée sur un côté. Nous admettrons que la position assise n’était pas la plus confortable mais elle est quand même devenue une rage chez les jeunes de l’époque.

La fraternité du film a visiblement exprimé ses condoléances pour le décès de cet acteur vétéran. Mais les grands noms de l’industrie automobile n’ont pas hésité non plus à rendre hommage. Le président de Hero Group, Pawan Munjal, a déclaré: «Je suis profondément attristé par le décès de mon cher ami Rishi Kapoor. Comme un diamant, il était un homme aux dimensions multiples. Une légende du cinéma indien, il restera dans les mémoires de tous pour tous les temps à venir pour son immense œuvre. » Anand Mahindra, président du groupe Mahindra dans un hommage sincère a déclaré: «Pour ma génération, une grande partie de notre enfance vient d’être amputée. Adieu ami. Vous devez toujours sourire largement et divertir une toute nouvelle tribu de personnes au-delà de l’horizon. »