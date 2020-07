Rejoignez la National Space Society pour ‘A Day in Space’, une célébration du vol spatial, cette semaine

Le 16 juillet 2020, une présentation en ligne unique du Société spatiale nationale apportera le système solaire à votre porte. « Une journée dans l’espace « est un forum virtuel d’une journée qui promet des expériences de vol et d’exploration spatiales vraiment uniques.

Dans une interview exclusive avec le président du NSS et la personnalité de la télévision, Geoffrey Notkin, l’astronaute d’Apollo 11 Buzz Aldrin vous ramènera dans les années grisantes de la course à l’espace et vous plongera dans l’avenir de l’exploration de notre système solaire.

Le scientifique planétaire Alan Stern vous emmènera dans un voyage à Pluton et au-delà à minuscule Arrokoth (anciennement appelé Ultima Thule) , alors qu’il se souvient comment la sonde New Horizons, âprement disputée, s’est aventurée au bord du système planétaire et a dévoilé ses secrets. Bruce Pittman, ingénieur de la NASA et officier supérieur d’exploitation du NSS, nous parle de la fusion de Wernher von Braun et les visions de Gerard O’Neill pour former la National Space Society.

(Crédit d’image: National Space Society)

Le financier milliardaire de NewSpace, Steve Jurvetson, raconte l’histoire passionnante d’investir dans SpaceX dans certains de leurs moments les plus sombres, en soutenant l’innovation perturbatrice avec Planet Labs, et l’avenir du tourisme spatial orbital et en investissant dans le secteur spatial.

Laboratoire de propulsion par jet l’ingénieur en chef Rob Manning et l’auteur de l’espace Rod Pyle s’affrontent pour un smackdown sur le personnage de Mars – un bel endroit aux yeux de Ray Bradbury et Edgar Rice Burroughs – jusqu’à ce que la NASA vienne avec Mariner 4 en 1965 et nous dise le froid, le sec vérité sur la planète. Manning explique pourquoi c’est encore mieux que ce qui a précédé.

« A Day in Space » est co-organisé par Notkin, qui est également le président de la National Space Society, et le Dr Sian Proctor, professeur d’université, géoscientifique et finaliste astronaute de la NASA.

« Une journée dans l’espace a été créée pour combler le vide laissé par le report de la Conférence internationale de développement spatial 2020 de la National Space Society en raison de COVID-19 cette année », a déclaré Pyle, qui est également le rédacteur en chef du trimestriel de la société. magazine imprimé, Ad Astra , « mais il a rapidement pris une vie propre, réunissant certains des meilleurs et des plus brillants dans l’exploration spatiale et la colonisation pour raconter leurs histoires passionnantes de première main. Ce fut un honneur incroyable de travailler avec ces gens. »

Des présentations supplémentaires incluent le Dr Sara Seager sur les dernières nouvelles de la recherche d’exoplanètes; une discussion sur l’inclusivité et la diversité dans l’industrie spatiale avec le président du Conseil des gouverneurs du NSS, Karlton Johnson; et une reprise d’un événement très spécial du 50e anniversaire d’Apollo avec les astronautes d’Apollo Al Worden, Fred Haise, Walt Cunningham et le directeur de vol Gerry Griffin (c’était l’une des dernières apparitions de Worden avant son décès en mars dernier).

«Une journée dans l’espace» commence à 11 h HAE / 8 h PDT (1 500 GMT) le 16 juillet et sera archivé pour une visualisation ultérieure. Il est disponible sur un certain nombre de plates-formes et de lieux, avec une interaction entre vous et de nombreux orateurs disponibles via Facebook Live.

« A Day in Space » peut être regardé sur la chaîne Youtube de la National Space Society, Space.com ou e360tv.com et une variété de canaux. Voir le « Une journée dans l’espace » site Internet pour afficher les détails et les mises à jour. Plus d’informations sur la National Space Society, y compris son magazine imprimé premium Ad Astra, peuvent être trouvées le site du NSS.

Le Dr Anthony Paustian, directeur de la communication et de l’image de marque du NSS, a tiré parti de ses nombreuses relations avec sa propre conférence annuelle, CiLIVE, à Des Moines, dans l’Iowa, pour donner vie à « A Day in Space ».

« J’ai eu l’honneur de présenter au public certaines des personnes les plus créatives et dynamiques de l’exploration spatiale, y compris de nombreux astronautes d’Apollo. » Une journée dans l’espace « est le moyen idéal pour conclure le 50e anniversaire du premier atterrissages sur la lune. Nous savons que vous apprécierez ces présentations – elles sont vraiment uniques. «