Téléphones Dual SIM 5G: quel est le problème avec la technologie 5G + 5G?

La technologie Dual SIM est attendue dans de nombreux téléphones de nos jours, en raison de la grande variété de cas d’utilisation. Un téléphone à double carte SIM vous permet de profiter facilement des promotions données / SMS / appels sur divers réseaux, il vous permet d’utiliser une carte SIM étrangère lorsque vous voyagez sans avoir à renoncer à votre carte SIM locale, et vous pouvez avoir des numéros d’entreprise / personnels séparés sur un seul téléphone.

La technologie mûrit également avec l’avènement de la 5G, et les premiers téléphones double SIM 5G (5G + 5G) ont déjà été lancés. Voici ce que vous devez savoir sur la fonctionnalité.

5G + 5G dual SIM expliqué

Dual-SIM 5G (ou 5G + 5G dual SIM comme terme alternatif) se réfère simplement à la possibilité d’utiliser deux SIM 5G dans le même téléphone, pouvant se connecter à deux réseaux 5G différents sans échanger physiquement les cartes SIM. Nous avons également entendu parler de «multi-SIM 5G», mais cela s’applique généralement aux téléphones à double SIM 5G + 4G pour le moment.

Quoi qu’il en soit, les téléphones à double SIM 5G ne sont pas très courants à l’heure actuelle. En fait, très peu de téléphones le prennent en charge en 2020.

Téléphones Dual SIM 5G pris en charge

On peut dire que les téléphones 5G double SIM les plus remarquables sont les Redmi 10X et Redmi 10X Pro et ils se distinguent également comme les téléphones 5G les moins chers du marché en ce moment. Entre la puissance moyenne supérieure, la configuration solide de la caméra et cette étiquette de prix, nous espérons certainement que cela arrivera sur les marchés mondiaux.

Vivo a également publié l’Iqoo Z1, étant le premier téléphone avec le processeur Dimensity 1000 Plus. En plus de la puissance phare et de l’écran 144Hz, vous obtenez un téléphone avec prise en charge double SIM 5G et un prix de 310 $ en Chine. Malheureusement, Vivo nous a dit que sa sortie est limitée à la Chine pour l’instant.

Ce sont les seuls téléphones à double SIM 5G sur le marché que nous connaissons, vous devrez donc probablement prendre la route de l’importation si vous en voulez un dès maintenant.

Quels fabricants de puces prennent en charge la double SIM 5G?

MediaTek a tiré le premier coup en prenant en charge la double SIM 5G + 5G sur son silicium phare Dimensity 1000/1000 Plus ainsi que le chipset Dimensity 820.

Le concepteur de puces taïwanais ne prend pas en charge la double SIM 5G dans toute sa gamme Dimensity, car le processeur milieu de gamme Dimensity 800 ne le propose pas.

Qualcomm ne prend actuellement pas en charge la double carte SIM 5G + 5G mais a confirmé Autorité Android qu’il travaillait en effet sur la technologie.

« Nos plans sont certainement d’offrir la double SIM 5G + 5G et VoNR à venir (sic) », nous a expliqué Alex Katouzian, vice-président senior et directeur général de Mobile chez Qualcomm.

Que dit Qualcomm des solutions existantes?

Katouzian a également remis en question la faisabilité de concurrencer des solutions double SIM 5G + 5G en ce moment, affirmant qu’elle nécessite la technologie Voice over NR (VoNR), qui à son tour nécessite un réseau 5G autonome (par opposition à la NSA 5G utilisée partout aujourd’hui). Les réseaux 5G NSA actuels fournissent uniquement une connexion de données 5G à votre combiné, tandis que les appels retombent sur 4G LTE. Cela va changer avec le futur réseau 5G SA, où tout est géré sur le tuyau 5G.

« Mais à ce jour, ces réseaux n’existent pas. Nous prenons donc en charge la double SIM 5G + 4G », a déclaré le représentant de Qualcomm. «Double SIM 5G + 5G, cela signifie simplement que j’obtiens une icône 5G sur l’une des cartes SIM (sic). Ce n’est pas vraiment VoNR. «

Pour ce que cela vaut, les solutions Dual SIM 5G + 5G de MediaTek sont répertoriées comme prenant en charge la technologie VoNR et ces futurs réseaux 5G autonomes. Ainsi, même si les réseaux s’appuient toujours sur une infrastructure héritée pour acheminer les appels (par exemple VoLTE), il semble que les téléphones équipés de MediaTek pourront tirer parti de la technologie une fois les réseaux 5G autonomes établis.

En clair, les personnes qui achètent un téléphone MediaTek avec une connectivité double SIM 5G + 5G peuvent toujours utiliser les données 5G sur les deux cartes SIM. C’est juste que les appels seront passés via la 4G, ce que font de toute façon les téléphones 5G actuels (qu’ils soient simples ou doubles SIM). Lorsque l’infrastructure requise est en place pour les appels au-dessus de la 5G, comme le prévoit Qualcomm, il semble que les téléphones MediaTek dotés de la technologie 5G + 5G peuvent également monter à bord.

Selon le raisonnement de Katouzian, même les téléphones SIM 5G simples ne sont pas vraiment des téléphones 5G. Mais encore une fois, est-ce important si vous êtes connecté à un réseau 5G et bénéficiez de ces vitesses de données ultra-rapides?

MediaTek a refusé de répondre aux commentaires de Qualcomm mais a déclaré Autorité Android que ses informations partagées publiquement concernant la double SIM 5G + 5G restent exactes.

Nous avons également demandé à Huawei ses plans pour la technologie et les téléphones à double SIM 5G, mais la société a refusé de commenter. Samsung a également refusé de commenter ses projets de prise en charge de la double SIM 5G dans les chipsets Exynos.

L’avenir de la double SIM 5G?

La confirmation de Qualcomm selon laquelle il fonctionne sur la prise en charge de la double carte SIM 5G + 5G signifie que nous devrions nous attendre à voir la technologie dans de nombreux autres téléphones. Après tout, il n’existe pas beaucoup de téléphones équipés des chipsets Dimensity de MediaTek en ce moment.

Le concepteur de puces américain n’a pas révélé de chronologie pour la technologie double SIM 5G dans ses chipsets, mais nous supposons que ce n’est pas en 2020. Le nouveau chipset Snapdragon 865 Plus ne le prend pas en charge, ni le Snapdragon 690 prévu pour apparaître dans les téléphones plus tard cette année.

Que pensez-vous des téléphones à double SIM 5G + 5G? Répondez à notre sondage! Sinon, nous avons plus de couverture technique mobile dans la liste ci-dessous.