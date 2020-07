Peut-il y avoir une suite à Apple TV + Movie de Tom Hanks

S’inspirant d’événements réels, le lévrier le transmet à son public. La Seconde Guerre mondiale s’est déroulée de 1939 à 1945 avec la plus longue campagne militaire. Greyhound est réalisé par Aaron Schneider et Tom Hanks lui-même l’a écrit.

JETER!!

Le commandant Ernest Krause joué par Tom Hanks

Charlie Cole joué par Stephen Graham

George Cleveland joué par Rob Morgan

Evelyn jouée par Elisabeth Shue

Lopez joué par Manuel Garcia Rulfo

Eppstein joué par Karl Glusman

TERRAIN!!!

Ici, le film nous aide et accélère le retour en 1942, Atlantique Nord. Le capitaine de corvette Ernest Krause, interprété par Tom Hanks, raconte l’histoire d’un convoi de trente-sept navires alliés, lors de la première adhésion des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale. Qui étaient à l’époque, abattus par des sous-marins allemands, et notre adhérent s’avance et conduit ses hommes en sécurité plutôt que de les faire face au danger et aux tueries.

« Greyhound » est référencé et nommé d’après le USS Keeling qui était un navire dangereux et destructeur

Le destroyer de classe Mahan de l’US Navy a été choisi par le réalisateur comme titre de ce film de fiction.

Greyhound est beaucoup plus attendu car Hanks veut qu’une bonne histoire de la Seconde Guerre mondiale puisse être. Avec la moto encourageante de ne pas abandonner lors de situations de fatigue, même quand elles sont amenées au point. Le message est simple mais il est important qu’il soit pertinent pour tous ceux qui tentent simplement de sortir de 2020 en vie.

UNE ANNONCE OFFICIELLE POUR SEQUEL?

Non, il n’y a pas encore d’annonce officielle sur la suite.

Mais il est dit que la saison 2 sera un remake du premier film mais Tom Hank sera remplacé par Don Cheadle.

Sony a retardé Greyhound d’un an par rapport à sa date de sortie initiale qui était en mars 2019 avant de le donner à Apple dans la pandémie de COVID-19. Bien que ce ne soit pas un chef-d’œuvre solide pour se démarquer, c’est aussi un grand thriller dramatique documentaire. Dans ces circonstances, cependant, il suffit de la classer comme une montre si vous avez déjà un abonnement Apple TV +.