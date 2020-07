Regardez le contrôleur PS5 DualSense pratique ici

Geoff Keighley est sur le point de partager le premier contrôleur PS5 DualSense au monde aujourd’hui à 9 h PT / 12 h HE. Il a d’abord dévoilé la révélation hier avec une courte vidéo qui le montrait ramasser un vrai contrôleur DualSense sur son bureau – prouvant que des photos maladroites avaient effectivement été prises sous un mauvais angle – avant de promettre plus aujourd’hui. Vous pouvez regarder la pratique DualSense dans le flux YouTube intégré ci-dessous, en direct ou à la demande plus tard si vous l’avez manqué.

Révélation pratique du contrôleur PS5 DualSense

On ne sait pas exactement ce que Keighley va montrer ou si nous allons jeter un œil à autre chose sur la PS5 en dehors du contrôleur. S’il fait une démonstration pratique du DualSense, il va de soi que Keighley devrait jouer lui-même sur la console PlayStation 5 pour accéder à sa suite complète de fonctionnalités. Les espoirs sont grands que nous obtenons quelques taquineries de l’interface utilisateur et du tableau de bord PS5 lors de cette pratique.

Ce qui est probablement une donnée, c’est Keighley qui parle des caractéristiques uniques du contrôleur – exactement à quoi ressemble la rétroaction haptique, les déclencheurs adaptatifs, la fonction de forme globale. Peut-être qu’il offrira même plus de détails sur le mystérieux nouveau bouton « Créer » de Sony, qui aurait des fonctionnalités beaucoup plus robustes que le bouton Partager de la PS4. En dehors de cela, un contrôleur est un contrôleur et nécessite vraiment une expérience pratique, alors qu’est-ce que Keighley pourra montrer sous forme vidéo aux joueurs qui ne peuvent pas toucher le DualSense pour eux-mêmes?

Curieusement, le tweet d’hier du compte officiel du Summer Game Fest a qualifié cela de «pratique avec la PlayStation 5», mais le propre tweet de Keighley, la vidéo teaser et le titre du flux YouTube intégré ci-dessus semblent confirmer qu’il s’agit d’un DualSense -uniquement aperçu.

Une fois le spectacle terminé, assurez-vous de nous dire ce que vous avez pensé du contrôleur PS5 DualSense de Geoff Keighley dans les commentaires ci-dessous. Qu’avez-vous aimé à ce sujet? De quoi auriez-vous aimé qu’il parle davantage? N’était pas [insert whatever teaser or reveal we may or may not get] génial??

Le contrôleur DualSense de Geoff Keighley débute à 9 h PT / 12 h HE.