La France et l’Italie confirment la modification de leurs présélections

La France et l’Italie, deux des pays de l’Eurovision Big 5 qui ne se répéteront pas en principe en 2021 avec l’artiste choisi en 2020, ont annoncé de nouveaux détails sur leur méthode de présélection. Alors que le pays de la botte confirme de légers changements dans le légendaire Festival de San Remo, nos voisins français vont débuter un tout nouveau format pour la 65e édition du concours Euro.

La 71e édition du Festival de San Remo se tiendra du 2 au 6 mars 2021. La crise des coronavirus l’a obligé à la retarder de près d’un mois par rapport à ses dates habituelles, qui sont généralement vers la deuxième semaine de février. L’Italie n’a pas encore confirmé sa participation à l’Eurovision 2021 et n’a pas non plus nié que Diodato, l’artiste choisi pour cette année, puisse réaliser le rêve de voyager à Rotterdam. Cependant, San Remo a presque toujours été la méthode de présélection du représentant italien et du les nouvelles dates continuent de s’inscrire dans le calendrier de l’UER.

Tom Leeb et Diodato, représentants de la France et de l’Italie élus pour l’Eurovision 2020

De la même manière, d’autres inconnues sont ouvertes sur la célébration de San Remo, dont les origines ont inspiré le concours Eurovision de la chanson. Bien que l’événement soit organisé depuis 1977 par le Théâtre Ariston, la scène et l’orchestre occupent un grand espace qui ne laisse que 2000 places aux spectateurs. Avec les nouvelles règles qui imposent la distance sociale, serait-il préférable de déplacer le spectacle vers un lieu plus grand?

La France inaugure la présélection

De son côté, et après avoir écarté le candidat Tom Reeb, la France vise une présélection télévisée. « L’Eurovision est l’une de nos marques les plus fortes. Nous ne pourrions pas quitter notre public pendant une année entière sans le festival« a expliqué la chef de délégation Alexandra Redde-Amiel dans une interview pour Pure Médias. » Nous en avons discuté avec Tom et nous avons décidé de concentrer le public autour de cet événement en créant »Eurovision France, c’est vous qui decíidez‘ », Ajouter.

La nouvelle présélection se traduit par «Eurovision France: vous décidez», dans la lignée des formats de l’Australie ou du Royaume-Uni. Produit par France TV Studio, sera organisé « dans un grand lieu dans l’une de nos villes ». Le présentateur sera Stéphane Bern, commentateur régulier de l’émission française. Ce sont les plans pour revenir à une élection ouverte qui comprend le public, puisqu’en 2020 la sélection interne a été choisie et, en 2018 et 2019, «Destination Eurovision».