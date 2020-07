Bundesliga :Andre Schürrle met un terme à sa carrière

Deux jours après la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, l’ancien international allemand Andre Schürrle a étonnamment mis fin à sa carrière professionnelle à l’âge de tout juste 29 ans.

« La décision a mûri en moi depuis longtemps », explique le champion du monde 2014 dans un entretien avec the mirroret a ajouté: « Je n’ai plus besoin d’applaudissements. »

La semaine dernière, il a été confirmé que le Borussia Dortmund et le joueur avaient convenu d’une résiliation mutuelle de son contrat, bien qu’il lui reste encore une année à courir.

These two Golden boys won the World Cup with Germany in 2014.



Andre Schurrle assisted Mario Gotze against Argentina in the final.



Now in 2020, 29-year-old Andre Schurrle retires and 28-year-old Mario Gotze is looking for a club as a free agent. 😳 OH MY GOD!! pic.twitter.com/1Si2F3T0Cw