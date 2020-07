Real Madrid – Luka Modric: « Nous étions convaincus que nous gagnerions sans Cristiano Ronaldo »

Le championnat a remporté au Real Madrid le premier titre majeur depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Luka Modric a maintenant expliqué qu’il avait toujours pensé que l’équipe royale était assez bonne. Il y a eu des éloges particuliers pour Sergio Ramos.

« Nous n’avons pas à discuter de l’importance de Cristiano pour le Real Madrid », a déclaré Modric dans une interview avec Nouvelles sportives. Dans le même temps, le Croate a également souligné que les ambitions du royal restaient les mêmes. « Nous étions convaincus que nous continuerions à gagner sans lui. »

Le départ de Ronaldo a rendu Modric Sergio Ramos encore plus important en tant que joueur de premier plan et le patron de la défense a brillé dans le rôle, surtout cette saison. « Ramos joue à un niveau incroyablement élevé à 34 ans, et quand vous le voyez, il est clair à quel point il est engagé, à quel point sa volonté de gagner est grande. Il est notre premier joueur et le meilleur défenseur central du monde. »

Modric a également 34 ans maintenant, mais le Croate était toujours l’un des piliers de son équipe. Le milieu de terrain n’a pas non plus été surpris que l’équipe royale soit en si bonne forme après le redémarrage. « Pendant que nous étions enfermés, nous nous sommes tous entraînés. J’étais en contact avec des coéquipiers et j’ai réalisé qu’ils travaillaient tous avec un peu plus de motivation. »

Le Ballet Blanc n’a perdu aucun match après la reprise (10 victoires, 1 nul) et a pris d’assaut le championnat avec confiance. Au final, le FC Barcelone a été distancé avec confiance de cinq points.