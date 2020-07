10 scènes les plus intenses de films de guerre

LEGO Star Wars - AT-ST du Premier Ordre - 75201 - Jeu de Construction

Construisez un AT-ST partiellement construit du Premier Ordre avec des jambes mobiles, une fonction de tourelle rotative et 2 fusils à ressort Comprend 3 figurines : Finn et Rose en uniforme du Premier Ordre et le Capitaine Phasma, plus une figurine de BB-8 Les ensembles LEGO Star Wars sont compatibles avec tous les ensembles de construction LEGO pour une expérience de construction sans limite Mesure plus de 22cm de haut, 20 cm de long et 13 cm de large ; L'ascenseur de hangar mesure plus de 17 cm de haut, 4 cm de large et 8 cm de profondeur 370 pièces pour les filles et garçons entre 8 et 14 ans Tirées du film à succès Star Wars : Les Derniers Jedi