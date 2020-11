Ravi que les fans indiens aient un aperçu de mon voyage: Iniesta – Football

La première application de streaming de divertissement réel agrégée de l’Inde s’appuie sur son offre sportive passionnante avec un tout nouveau documentaire sur la vie de la légende du football, Andrés Iniesta, intitulé Andrés Iniesta – Le héros inattendu. Le film de 85 minutes est le tout premier documentaire sur le joueur et offre une vue intime sur l’un des joueurs les plus aimés sur et en dehors du terrain, avec des images inédites et des témoignages touchants de coéquipiers, de la famille et des officiels.

Le documentaire se concentre sur la vie d’Iniesta et une carrière incroyable allant du début de son parcours à l’Académie de la jeunesse de Barcelone, La Masía, jusqu’à son ascension fulgurante vers la gloire en jouant pour le FC Barcelone et l’Espagne, où ses compétences sur le terrain lui ont valu la victoire en 2010. Coupe du monde, et son arrivée à Vissel Kobe au Japon. Outre les témoignages directement d’Iniesta, le film rassemble également les hommages de joueurs de football de renommée mondiale tels que Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, le manager Pep Guardiola et Xavier Hernández.

Le documentaire emmène également les téléspectateurs dans un voyage extrêmement émouvant où Iniesta se souvient de son rendez-vous avec la dépression juste avant la Coupe du monde 2010 après sa blessure et la mort de son ami Dani Jarque, le capitaine et défenseur de l’Espanyol, âgé de 26 ans.

Iniesta a commenté: «Je suis ravi de savoir qu’à travers ce documentaire, mes fans indiens auront un aperçu de mon parcours dans le monde du football. C’est une histoire sur ma vie et toutes les choses que j’ai vécues ». Il a également ajouté: «J’espère que les gens trouveront l’inspiration après avoir regardé mon voyage. C’est leur amour et leur soutien constant qui ont joué un rôle très notable dans ma lutte contre certaines des périodes les plus difficiles de ma carrière de joueur ».

Légende du jeu et largement considéré comme l’un des meilleurs de sa génération, Iniesta est passé par La Masia, l’académie de jeunesse de Barcelone et après une longue association de 22 ans, a rejoint le club japonais Vissel Kobe en 2018 où il a joué un rôle déterminant dans aider le club à remporter la Coupe de l’Empereur plus tôt cette année.

(‘Andres Iniesta- The Unexpected Hero’ est maintenant en streaming sur Discovery Plus)

Partager : Tweet