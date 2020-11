Rapport: Samsung travaille sur une application de partage basée sur la blockchain

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Samsung travaillerait sur une application de partage de fichiers sécurisée.

L’application, baptisée Private Share, utilise la technologie blockchain.

Samsung a déjà sa fonctionnalité astucieuse Quick Share pour le partage de fichiers locaux, ainsi que le partage UWB pour le Galaxy Note 20 Ultra. Maintenant, il semble que l’entreprise travaille sur un moyen de sécuriser les fichiers une fois qu’ils ont été partagés.

SamMobile rapporte que Samsung travaille sur une fonctionnalité appelée partage privé. Il s’agit apparemment d’une application de transfert de fichiers sécurisée basée sur la blockchain qui permet aux expéditeurs de définir une date d’expiration pour le fichier partagé. Les fichiers partagés sont supprimés du téléphone du destinataire après l’heure / la date d’expiration, ce qui s’apparente à des fonctionnalités similaires vues sur Snapchat et Signal.

Le point de vente affirme que le destinataire et l’expéditeur ont besoin de l’application Private Share sur leurs téléphones, l’expéditeur lançant une demande de transfert qui peut ensuite être acceptée ou rejetée par le destinataire. On pense que l’application ne permettra pas aux destinataires de repartager un fichier reçu, mais on ne sait pas si le fichier peut être consulté et partagé via des applications de gestionnaire de fichiers.

SamMobile suggère que l’application pourrait faire ses débuts sur la série Galaxy S30, mais nous avons vu son application Quick Share venir sur une variété d’appareils Galaxy. Ne soyez donc pas surpris si le partage privé concerne également de nombreux téléphones et tablettes Samsung.

Quoi qu’il en soit, une application de partage de fichiers plus sécurisée pourrait donner aux utilisateurs une certaine tranquillité d’esprit si elle fonctionne correctement. Cela peut être pratique pour partager des images sensibles, des documents juridiques, des scans de passeport / d’identité, etc.

