Glenn Close n’a jamais trouvé de «  bon partenariat  »

Glenn Close «n’a jamais trouvé» un «grand partenariat» dans aucun de ses trois mariages.

L’actrice de «Fatal Attraction» – qui était auparavant mariée à Cabot Wade, James Marlas et David Evans Shaw et qui a une fille, Annie, avec l’ancien partenaire John Starke – a admis qu’elle n’avait jamais eu de relation amoureuse avec la «bonne personne éclairée» pour elle.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que se marier, c’était donner du pouvoir, elle a répondu: «Oui, je pense que ça peut l’être. Mais si vous trouvez la bonne personne éclairée, vous pouvez avoir un excellent partenariat. Personnellement, je ne l’ai jamais trouvé – malheureusement. Mais je connais des gens qui l’ont fait.

La star de 73 ans a insisté sur le fait qu’elle était heureuse d’être célibataire et qu’elle ne voulait pas essayer les rencontres en ligne.

Elle s’est exclamée: «Oh mon Dieu, non! Jamais en un million d’années! Et je ne cherche pas quelqu’un. Je vais bien comme je suis.

Cependant, Glenn a insisté sur le fait que cela ne signifie pas qu’elle a «perdu [her] sexualité »et a demandé que cela se reflète dans les rôles de films pour les femmes plus âgées.

Elle a dit: « Ce serait bien d’avoir plus de scènes pour les femmes de mon âge parce que vous ne perdez pas votre sexualité – du tout. »

Malgré ses années d’avancement, la star de «Hillbilly Elegy» a l’impression qu’elle ne fait «que commencer» car elle se sent «plus vivante» que jamais.

Elle a déclaré dans une interview avec le magazine Telegraph: «C’est ironique, non? Me voici à 73 ans et je sens que je ne fais que commencer. Je veux dire que ma peau a une taille trop grande maintenant. C’est l’une des grandes ironies du vieillissement.

«Nous sommes pris au piège de ces choses sur lesquelles nous n’avons aucun pouvoir, alors nous devons simplement regarder ces changements se produire. Mais je me sens plus vivant, plus moi-même, que je ne l’ai jamais été dans ma vie… et nous voilà enfermés! »

