PS5 & XSX – Les experts s’attendent à une bataille serrée dans la nouvelle génération

Les nouvelles consoles PlayStation et Xbox n’ont jamais été aussi proches les unes des autres que la PS5 et le XSX. Les experts voient donc une bataille serrée pour savoir qui gagnera la nouvelle génération.

Selon une enquête de CNBC, les nouvelles consoles sont absolument égales d’un point de vue technique, mais les différentes orientations des constructeurs promettent une évolution intéressante. Cela commence par la conception et se termine par les jeux. Chaque fabricant a une stratégie différente, il est actuellement difficile de prédire laquelle d’entre elles s’avérera la plus correcte.

Techniquement le même

Même le créateur Xbox Seamus Blackley le voit de cette façon, qui ne sait pas où la console ou la console améliorerait le contenu d’un point de vue technique. À long terme, Sony aura probablement à nouveau les titres exclusifs les plus attractifs et aura donc un meilleur départ. Chez Microsoft, en revanche, les ventes de matériel ne semblent pas aussi importantes qu’elles suivent les revenus récurrents avec Game Pass, plutôt que les investissements matériels ponctuels.

À cet égard, il semble trop tôt pour pouvoir dire qui gagnera la prochaine génération. Cependant, si vous regardez les enquêtes précédentes, Sony a réussi à rattraper son retard dans les régions Xbox typiques, mais beaucoup de choses peuvent encore changer à long terme.

Le fait est que Microsoft a fait beaucoup mieux avec la Xbox en termes de marketing cette fois-ci et a communiqué plus clairement ce que l’on pouvait attendre de la série Xbox, tandis que Sony voulait tout garder secret le plus longtemps possible. Le fait que cela ne s’est pas avéré être la meilleure stratégie peut maintenant être vu dans de nombreux points où les attentes des joueurs n’ont peut-être pas été pleinement satisfaites.