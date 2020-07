Raiffeisen Arena: LASK présente le projet Mammut

Le secret a été révélé mercredi après-midi: LASK et son sponsor principal Raiffeisenlandesbank Oberösterreich construiront leur nouveau stade à Gugl. La Raiffeisen Arena disposera de 18 000 places au niveau international réparties sur deux niveaux, dont 3 000 sur le stand de fans à un étage.

Le stade a répondu aux exigences jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions ainsi que pour les internationaux de l’ÖFB et la finale de la Coupe, le président Siegmund Gruber a présenté le nouveau projet dans l’ancien stade du Gugl.

Il n’a pas fourni d’informations spécifiques sur les coûts de construction, mais déjà lorsque l’emplacement du nouveau stade noir et blanc a été annoncé en juillet 2019, env. Le club a conclu un accord avec la ville de Linz pour un droit de construction à usage illimité pendant 80 ans.

© Raumkunst ZT GmbH

En plus du stade de football, un centre de santé généralement accessible avec une petite salle d’opération est en cours de construction sur le site, les mariages peuvent avoir lieu dans une chapelle ou des baptêmes peuvent avoir lieu. Un petit hôtel est également prévu. En outre, un jardin d’enfants est en cours de construction sur 1 000 mètres carrés, dans lequel les détenteurs d’abonnements peuvent également remettre leur progéniture à la garde d’enfants dès la petite enfance les jours de match.

Les opérations de jeu sont prévues pour juillet 2022. L’inauguration devrait avoir lieu au début de 2021. L’architecte viennois Harald Fux a qualifié son projet de « nouveau, spécial et distinctif ». Légèrement décalé de l’ancien stade actuel, le nouveau bâtiment sera plus bas d’un côté que de l’autre. Il connaît cette forme « personnellement pas encore dans le monde », et le langage de conception a été adapté au LASK. La veste du stade est en aluminium et les rayures fines LASK sont ramassées par les lattes.

Les chefs du gouvernement de l’Etat, surtout le gouverneur Thomas Stelzer (ÖVP), mais aussi le directeur général de Raiffeisen Heinrich Schaller, ont qualifié la présentation de l’arène de « grand moment pour la Haute-Autriche et le football ». Il s’agit également d’un important stimulant pour l’investissement régional. Ils sont particulièrement heureux que le club construise une équipe féminine dans un avenir proche, d’abord dans le domaine des jeunes, puis aussi parmi les adultes.

En 2019, il a été décidé que le LASK retournerait au stade sur le Gugl. Le bail avec Pasching (district de Linz-Land) pour l’arène TGW, où les Noirs et Blancs sont actuellement chez eux, expirera à la fin de 2021.