Nvidia construit un supercalculateur pour résoudre les plus gros problèmes de la société

Nous attendons tous la sortie des cartes graphiques Nvidia Ampere de nouvelle génération, mais, comme la société nous l’a rappelé dans son discours d’ouverture de la GTC en ligne 2020, ce mammouth de fabrication ne se limite pas à fabriquer certaines des meilleures cartes graphiques pour les jeux. Nvidia le prouve plus que jamais, car il est sur le point de construire «le supercalculateur IA le plus rapide du monde dans le monde universitaire».

Le communiqué de presse de la société explique que cette machine à 700 pétaflops, en partenariat avec l’Université de Floride (UF), donnera «aux professeurs et aux étudiants de l’UF et au-delà des outils pour appliquer l’IA dans une multitude de domaines afin de relever des défis majeurs tels que la montée des mers. , vieillissement des populations, sécurité des données, médecine personnalisée, transports urbains et insécurité alimentaire ».

L’apprentissage en profondeur et l’intelligence artificielle sont certainement le point fort de Nvidia – nous le savons même en regardant simplement la sphère du jeu grand public, avec les cœurs Tensor de la série RTX 20, la technologie DLSS utilisée dans les jeux, etc. En effet, Nvidia lui-même dit: «L’apprentissage en profondeur repose sur l’accélération GPU, à la fois pour la formation et l’inférence, et Nvidia le fournit partout où vous en avez besoin – aux centres de données, aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs portables, au cloud et aux supercalculateurs les plus rapides au monde.»

Dans le domaine des supercalculateurs et des centres de données, Nvidia a élargi sa portée avec ses nouveaux GPU A100 basés sur la nouvelle architecture Ampère de la société. Le DGX A100 est sa nouvelle version d’un système d’IA, composé de huit GPU A100 et associé à des processeurs AMD EPYC. Nous avons récemment vu comment les processeurs AMD EPYC aident à découvrir la structure cachée de l’univers, et maintenant nous voyons comment les A100 Tensor Cores de Nvidia seront utilisés à des fins plus locales – mais non moins importantes.

Nvidia déclare que «l’UF est le premier établissement d’enseignement supérieur aux États-Unis à recevoir les systèmes Nvidia DGX A100. Ces systèmes sont basés sur l’architecture modulaire du NVIDIA DGX SuperPOD, qui permet le déploiement et la mise à l’échelle rapides d’une infrastructure d’IA massive.

«Le supercalculateur HiPerGator 3 d’UF intégrera 140 systèmes Nvidia DGX A100 alimentés par un combiné de 1 120 GPU Nvidia A100 Tensor Core. Il comprendra 4 pétaoctets de stockage haute performance. Un réseau InfiniBand NVIDIA Mellanox HDR 200 Gb / s fournira une connectivité réseau à haut débit et à latence extrêmement faible.

«Les systèmes DGX A100 sont conçus pour tirer le meilleur parti de ces capacités en tant que plate-forme unique définie par logiciel. Les systèmes Nvidia DGX sont déjà utilisés par huit des dix meilleures universités nationales américaines. »

C’est certainement excitant de voir Nvidia faire de tels progrès dans le monde merveilleux et époustouflant des superordinateurs géants, de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage en profondeur, et de penser que l’entreprise pourrait être à la pointe de la recherche visant à améliorer la vie et la société. Si c’est ce dont Ampere est capable, nous pouvons également garder nos espoirs pour les jeux de nouvelle génération, en particulier en ce qui concerne l’IA et les technologies d’apprentissage en profondeur telles que Nvidia DLSS.

