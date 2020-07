Qui était Bull Connor? Le discours de Barack Obama lors des funérailles de John Lewis mérite l’attention! – .

in

Barack Obama a prononcé un discours lors des funérailles de John Lewis cette semaine, mentionnant Bull Connor et George Wallace dans son éloge funèbre au défunt membre du Congrès.

Il y a eu six jours de services funéraires et d’événements commémoratifs pour honorer l’héritage de John Lewis. Le politicien américain est décédé le 17 juillet à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas.

Certains des événements ont commencé dans la ville natale de John, Troy, Alabama, avant de se rendre à l’église baptiste Ebenezer à Atlanta le jeudi 30 juillet.

L’ancien président américain Barack Obama a rendu un hommage jeudi lors du service commémoratif, s’adressant à Bull Connor dans son discours. Alors, qui était Bull Connor?

Qui était Bull Connor?

Eugene «Bull» Connor était un homme politique qui a été commissaire à la sécurité publique à Birmingham, en Alabama, pendant 22 ans.

Il est né à Selma, en Alabama, de sa mère Molly et de son père Hugh King Connor, qui travaillaient respectivement comme répartiteur de train et opérateur de télégraphe.

La carrière politique de Bull a débuté en 1934 lorsqu’il a remporté un siège à la Chambre des représentants de l’Alabama.

Dans un article biographique, l’Université de Stanford a écrit que Bull était devenu célèbre pour avoir utilisé son pouvoir d’administration pour refuser des droits aux Noirs et appliquer la ségrégation raciale légale.

Bull Connor et la campagne de Birmingham

Le nom de Bull Connor est également associé au Birmingham Campain, un mouvement soutenu par Martin Luther King pour mettre fin à la ségrégation raciale dans la ville.

Selon l’Université de Stanford, sous l’administration de Bull, des policiers ont arrêté de nombreux manifestants pendant les manifestations, utilisant des chiens et des chevaux pour les poursuivre et les arrêter.

Discours de Barack Obama lors des funérailles de John Lewis

Lors d’un hommage aux funérailles de John Lewis à Atlanta, Obama s’est adressé au nom de Bull Connor et George Wallace, qui était un ancien gouverneur de l’Alabama.

Obama a laissé entendre que bien que Bull Connor et George Wallace «soient partis», il y avait encore des similitudes au sein du gouvernement américain actuel, y compris «le gouvernement fédéral envoyant des agents pour utiliser des gaz lacrymogènes et des matraques contre des manifestants pacifiques».

L’ancien président américain a déclaré (via le New York Times):

«Bull Connor est peut-être parti. Mais aujourd’hui, nous voyons de nos propres yeux des policiers agenouillés sur le cou des Noirs américains. George Wallace est peut-être parti. Mais nous pouvons voir notre gouvernement fédéral envoyer des agents pour utiliser des gaz lacrymogènes et des matraques contre des manifestants pacifiques.

Obama a poursuivi:

«Il se peut que nous n’ayons plus à deviner le nombre de bonbons à la gelée dans un pot pour voter. Mais même pendant que nous siégeons ici, il y a ceux au pouvoir qui font de leur mieux pour décourager les gens de voter – en fermant les bureaux de vote, en ciblant les minorités et les étudiants avec des lois restrictives sur l’identité, et en attaquant nos droits de vote avec une précision chirurgicale, en sapant même la poste. Service à l’approche d’une élection qui dépendra des bulletins de vote par la poste afin que les gens ne tombent pas malades. »

