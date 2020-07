Arsenal n’est pas hanté par la défaite en Ligue Europa contre Chelsea, selon Arteta – Football

in

Mikel Arteta dit que la lourde défaite d’Arsenal contre Chelsea lors de la finale de la Ligue Europa la saison dernière ne jouera pas dans l’esprit de ses joueurs alors qu’ils se préparent à affronter leurs rivaux londoniens en finale de la FA Cup à Wembley.

Arsenal a été surclassé 4-1 par Chelsea lors de la finale de la Ligue Europa à Bakou l’année dernière lorsque les deux équipes étaient respectivement dirigées par Unai Emery et Maurizio Sarri.

Cependant, Arteta, qui a succédé à Emery en décembre, était convaincue que l’affrontement de samedi aura un résultat différent.

« Une année dans le football est une vie différente », a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse virtuelle vendredi. « Même deux semaines ou trois jours plus tard, vous pouvez voir une équipe performer dans un sens, puis elle peut être une équipe différente, donc il n’y a pas grand-chose à en tirer. »

L’Espagnol a reconnu le fossé en classe entre les deux équipes alors que Chelsea de Frank Lampard a terminé 10 points devant les Gunners en Premier League.

Cependant, Arteta a insisté sur le fait qu’Arsenal ne serait pas impressionné par l’occasion alors qu’il poursuivait un triomphe record de la 14e FA Cup.

«Je dis toujours que le classement ne ment pas trop. Vous pouvez regarder certaines décisions, même dans les matchs que nous avons joués ensemble, où nous pourrions avoir un écart un peu plus petit », a-t-il déclaré.

«… Notre seul objectif et toute notre énergie seront de remporter ce trophée, peu importe où nous commençons. Ils jouent à un très bon niveau, mais nous allons y aller.

Pierre-Emerick Aubameyang continue d’être lié à un départ des Emirats mais Arteta pense que soulever la Coupe pourrait convaincre l’attaquant gabonais d’engager son avenir dans le club du nord de Londres.

« Je n’ai pas cette peur », a déclaré Arteta lorsqu’on lui a demandé si le match de samedi pourrait être le dernier d’Aubameyang sous un maillot d’Arsenal. «Il faut beaucoup d’ingrédients sur la table pour persuader un joueur de son niveau d’être dans ce club.

«Il a encore un contrat ici. Nous voulions le garder et le faire à plus long terme mais pour le moment il est avec nous … Gagner le trophée aide à croire. Si vous portez le brassard et soulevez cette coupe, cela vous aidera.

(Reportage d’Arvind Sriram à Bengaluru; Édité par Christian Radnedge)

Partager : Tweet