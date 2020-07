Rangnick quitte Red Bull avec effet immédiat

Chantecaille Masque anti-âge à effet immédiat Chantecaille 50 ml

Redécouvrez le potentiel jeunesse de votre peau avec le Masque Bio Lifting de Chantecaille, un masque anti-age riche pour le visage, qui aide à lisser l'apparence des rides et ridules pour une peau plus jeune. Contenant de nombreux et puissants extraits de plantes et un anti-rides à l'hexapeptide, sa formule