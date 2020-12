Qui est Lady Celia Vestey? La marraine du prince Harry décède à 71 ans – .

Photo par Max Mumby / Indigo / Getty Images

La marraine du prince Harry et un ami proche de la reine est décédée. Lady Celia Vestey est décédée le samedi 28 novembre et la nation souhaite en savoir plus sur la Lady.

La raison de sa mort est encore inconnue, cependant, des hommages à Lady Vestey ont été rendus sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Lisez la suite pour en savoir plus sur la vie de Lady Celia Vestey.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous sommes si tristes d’apprendre la mort de notre patronne, Lady Vestey. Merveilleux souvenirs de semaines passées à Stowell avec des chevaux et des enfants. Elle nous a très bien accueillis et a tant fait pour nous. Elle va nous manquer énormément. RIP Celia pic.twitter.com/HuDURUtHy8 – Ebony Horse Club (@EbonyHorseClub) 1 décembre 2020

Qui est Lady Celia Vestey?

Celia Elizabeth Knight est née en 1949 et a épousé l’homme d’affaires britannique Samuel Vestey, 3e baron Vestey, en 1981. Le couple a eu trois enfants, l’hon. William Guy Vestey, L’hon. Arthur George Vestey et l’hon. Mary Henrietta Vestey.

Lady Celia était une amie proche de la reine et faisait partie de son cercle de courses, son mari étant un ancien président de l’hippodrome de Cheltenham et maître du cheval. Lady Celia était également une amie du prince Charles, et il l’a choisie pour être l’un des six parrains et marraines du prince Harry, aux côtés du prince Andrew, de Lady Sarah Chatto, de Bryan Organ, de Gerald Ward et de l’ami proche de la princesse Diana, Carolyn Bartholomew.

On pense que Lady Vestey est une marraine fantastique entretenant une relation étroite avec le prince Harry. Elle a assisté à son mariage en 2018, ainsi qu’au mariage de son frère en 2011, car elle était également proche du duc et de la duchesse de Cambridge.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

RIP à Lady Celia Vestey, la marraine du prince Harry. 1. Baptême du prince Harry, 1984 ✝️2. Mariage du duc et de la duchesse de Sussex, 2018 💐 pic.twitter.com/oqomzkmXGc – The Royal Swan 🦢 🌈 (@thedyingswann) 1 décembre 2020

La marraine du prince Harry décède à 71 ans

L’avis de décès dans le Le télégraphe du jour se lit comme suit: «Celia Elizabeth SRN BA. Décédé subitement, mais paisiblement, le samedi 28 novembre, à l’âge de 71 ans. Épouse adorée de Sam. Mère très aimée de William, Arthur et Mary et mamie aimante d’Ella, Frankie, Sam et Cosima. Funérailles familiales privées. Service commémoratif plus tard. Des fleurs de famille seulement s’il vous plaît, mais des dons reçus avec gratitude à la mémoire de Celia à Ebony Horse Club.

Son amour pour les chevaux se reflète dans son avis de décès, car sa famille a demandé des dons à Ebony Horse Club. Il s’agit d’une organisation basée dans le sud de Londres qui propose des cours d’équitation et de l’éducation aux jeunes défavorisés.

Des hommages sont rendus à Lady Vestey et un soutien à sa famille en cette période difficile.

Dans d’autres nouvelles, des hommages versent à Tripple Beanz après la mort confirmée du rappeur