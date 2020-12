Fortnite établit un record pour le nombre de joueurs simultanés lors de l’événement Galactus

Image via Epic Games

Fortnite a enregistré son plus grand nombre de joueurs de tous les temps lors de l’événement de fin de saison de Nexus War.

Au cours de l’événement de 10 minutes, plus de 15 millions de joueurs ont rejoint le jeu pour aider à vaincre l’un des plus grands méchants de Marvel, Galactus. En plus des joueurs qui ont rejoint le jeu, plus de 3 millions de personnes se sont connectées pour capturer l’action via des services de streaming tels que YouTube et Twitch.

Le grand nombre de téléspectateurs rejoignant Twitch a finalement vu le site s’écraser pendant une courte période. Avant que cela ne se produise, le streamer espagnol populaire Grefg a enregistré le plus grand nombre de téléspectateurs simultanés pour tous les streamers individuels sur la plate-forme avec plus de 660 000 téléspectateurs se connectant pour capturer l’action.

Avec l’événement Galactus, Fortnite Chapter Two Saison 4 tire à sa fin et le jeu devrait passer à la saison cinq plus tard dans la journée. Il n’y a pas eu d’annonce officielle du thème de cette nouvelle saison, bien que des fuyards aient partagé des images de produits cosmétiques censés être ajoutés au jeu, y compris celui de Le mandalorien, De Disney Guerres des étoiles série dérivée.

La saison quatre comprenait de nombreux articles cosmétiques préférés des fans inspirés des héros et des méchants Marvel, ainsi que des armes uniques disponibles pour utiliser plusieurs des capacités de signature de ces personnages. Ces armes pouvaient être trouvées dans le mode Battle Royale normal, mais au cours de la saison, un mode à durée limitée a été ajouté où les joueurs ne pouvaient utiliser ces armes spéciales que dans un mode de jeu de style arène.