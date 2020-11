Qu’est-ce qui est le plus fort, le bip du micro-ondes ou le clavier mécanique RVB?

in

L’ancien clavier à micro-ondes de l’utilisateur de Reddit DekuNukem a cessé de fonctionner un jour, donc au lieu de couper tout le micro-ondes, ils lui ont donné une nouvelle vie en remplaçant le clavier par un clavier mécanique RVB. Ce doit sûrement être maintenant le micro-ondes le plus bruyant et le plus lumineux du monde – même si nous ne savons pas si cela leur coûte réellement moins que l’achat d’un remplacement.

Ils auraient pu opter pour des interrupteurs mécaniques silencieux, mais plutôt pour Gateron Greens, un interrupteur tactile bruyant et claquant – quelque chose pour annoncer à tous ceux avec qui vous vivez que vous faites passer les restes de pizza au micro-ondes à minuit. Au moins, le rétroéclairage RVB facilitera la localisation du micro-ondes en pleine nuit. Honnêtement, nous sommes surpris que Razer n’en ait pas déjà fait un.

Au départ, comme solution rapide, ils ont câblé quelques boutons simples sur un circuit imprimé, mais ce n’est pas exactement le le plus soigné approche. C’est alors que DekuNukem est passé à une construction propre avec le clavier mécanique sur lequel ils travaillaient déjà, un «duckyPad». Il y a un petit écran OLED intégré dans lequel ils ont programmé pour montrer à quoi correspondent les boutons du clavier pour les commandes du micro-ondes.

Avec les interrupteurs mécaniques, vous devriez pouvoir entrer vos temps de cuisson requis à des vitesses record.

J’ai installé un clavier mécanique RVB sur mon micro-ondes! Qui a dit qu’il fallait s’arrêter aux * ordinateurs *, n’est-ce pas? de MechanicalKeyboards

DekuNukem a un journal de construction très technique avec de nombreuses images que vous pouvez utiliser pour émuler leur exploit de génie sur GitHub. Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas une tâche simple que n’importe qui peut essayer à la maison, alors n’allez pas déchirer les meilleurs claviers de jeu à moins que vous ne soyez prêt à plonger dans beaucoup de câblage, de soudure et d’essais et d’erreurs.

Voici un fait amusant, cependant: la puce ARM qui alimente le clavier est plusieurs fois plus puissante que la puce Toshiba de 4,2 MHz sur laquelle le micro-ondes fonctionne. Nous sommes ravis de voir ce que sera le prochain article ménager équipé d’interrupteurs mécaniques, car ce n’est qu’une question de temps. Peut-être que quelqu’un va massacrer sa ligne fixe pour faire des appels quotidiens aussi désagréables que possible, ou claquer une molette de défilement de la souris sur le thermostat pour des commandes de chauffage optimales. Les possibilités sont infinies.

