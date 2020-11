Pat Cummins nommé unique vice-capitaine de l’équipe d’essai australienne

La décision de nommer Pat Cummins en tant que seul vice-capitaine des essais en Australie n’est pas un signe qu’il succédera automatiquement à Tim Paine, a déclaré l’ancien skipper légendaire Mark Taylor.

En fait, Taylor reste fermement convaincu que, toutes choses étant égales par ailleurs, un batteur est mieux adapté au rôle qu’un quilleur.

Il ajoute que la longévité du skipper actuel Tim Paine sera déterminante pour décider qui lui succédera en tant que skipper.

L’équipe australienne de 17 joueurs pour la série Test contre l’Inde ne contient qu’un seul vice-capitaine, Cummins, par opposition à l’été dernier lorsqu’il partageait le rôle avec Travis Head.

Mais Taylor a mis en garde contre une lecture excessive de l’apparente rétrogradation de Head.

Pat Cummins en action contre la Nouvelle-Zélande au MCG. (Getty)

« Je pense que tout ce que ça dit à ce stade, c’est que si Tim Paine ne peut pas remplir ses fonctions, alors Pat Cummins prendra le relais. Ils ont levé l’ambiguïté de deux vice-capitaines », a déclaré Taylor à Wide World of Sports.

« Mais à long terme, je ne sais pas. Je pense que les sélecteurs aimeraient voir Head passer un très bon été avec la batte et se consolider en tant que joueur pendant de nombreuses années à venir.

« Head a l’expérience de capitaine, ayant été capitaine de l’Australie du Sud pendant plusieurs années, et c’est une expérience que très peu de joueurs australiens actuels ont réellement. »

Travis Head (Getty)

Être nommé vice-capitaine du côté Test n’a pas toujours abouti à une ascension automatique au poste supérieur. Geoff Marsh et Ian Healy étaient tous deux vice-capitaines à long terme qui n’ont jamais hérité de la capitainerie.

Taylor a joué pour la Nouvelle-Galles du Sud sous le capitaine du quilleur rapide Geoff Lawson à la fin des années 1980 et au début des années 1990, mais pense qu’une équipe est mieux servie en ayant un batteur comme capitaine lorsque cela est possible.

« J’ai toujours pensé que c’était la meilleure option », a-t-il expliqué.

« Pat Cummins est un gars adorable et a probablement un très bon cerveau de cricket, je pense toujours qu’il est plus difficile pour un quilleur d’être capitaine, en particulier un quilleur rapide.

« Quand vous courez et jouez vite au bowling et que vous essayez d’être le plus excité possible, puis terminez et pensez à créer un terrain pour Nathan Lyon, ce n’est pas facile.

Tim Paine derrière les souches pour la Tasmanie. (Getty)

«C’est faisable, mais ce n’est pas aussi facile que pour quelqu’un comme moi qui a passé la plupart de mon temps à glisser.

«Alors tu dois trouver le bon moment pour te décoller ou te remettre. Il doit être plus difficile d’être un quilleur et un capitaine rapides.

Taylor n’exclut pas le retour de l’ancien capitaine Steve Smith, qui a été exclu du rôle à la suite de la tristement célèbre tournée sud-africaine en 2018.

Mais il admet que les chances de Smith diminuent plus Paine reste longtemps dans le rôle.

« Si Paine passe encore quelques années, cela ira probablement contre Smith », a-t-il déclaré.

«Ils voudraient probablement aller voir quelqu’un de plus jeune, comme un Travis Head. Mais si les choses ne vont pas bien pour Tim, ou s’il décide dans les 12 prochains mois ou pour qu’il en ait assez, j’aimerais penser qu’ils envisagerait certainement à nouveau Smith. «