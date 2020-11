James Van Der Beek a besoin de points de suture après un accident de skateboard électrique

2020-11-13 20:00:05

James Van Der Beek a eu quatre points de suture au bras après être tombé de sa planche à roulettes électrique, car il a dit qu’il avait maintenant appris l’importance de porter un équipement de sécurité.

James Van Der Beek a eu quatre points de suture au bras après être tombé de son skateboard électrique.

L’ancien de ‘Dawson’s Creek’ a chuté de son Onewheel jeudi (12.11.20), ce qui l’a obligé à se rendre à l’hôpital pour avoir quatre points de suture placés dans son bras pour s’assurer que la plaie guérit correctement.

S’adressant à sa femme, Kimberly Van Der Beek, dans une vidéo publiée sur son Instagram Story, il a déclaré: «Je m’amuse beaucoup avec ce truc, et cela fonctionne très bien tant que la batterie est au-dessus de 10%. Mais quand ce n’est pas le cas, ça donne un tout petit peu de résistance, puis ça pique du nez sans avertissement et c’est là que je suis passé par-dessus.

Et la blessure de James lui a appris une leçon précieuse, car il dit qu’il sait maintenant l’importance de garder sa batterie de skateboard chargée et de porter un casque.

Il a écrit dans un autre article: «Lorsque la batterie est faible… il vaut mieux recharger cette chose. Je n’ai pas vérifié. Alors je suis tombé. J’aurais certainement dû porter un casque. J’ai eu beaucoup de chance. Casque désormais. 4 points. Très chanceux. (sic) »

La chute de James survient moins d’un mois après que lui et sa femme – ainsi que leurs enfants, Olivia, 10 ans, Joshua, huit ans, Annabel, six ans, Emilia, quatre ans, et Gwendolyn, deux ans, ont quitté la Californie pour le Texas.

S’exprimant en août au sujet de leur décision de déménager, Kimberley a déclaré: «Je pense que nous sommes actuellement à une époque où les gens veulent s’enraciner un peu plus dans la nature. Et LA est pour moi un endroit magique depuis de nombreuses années. Tant de vie a été vécue ici. Je vais passer par un processus pour partir. Je veux dire, j’ai mis au monde trois enfants dans la maison où je vis. Mais tu sais, je dois sortir un peu de la jungle de béton.

