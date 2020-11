John Mulaney écrit pour Late Night avec Seth Meyers – / Film

C’est toujours agréable quand un comédien prometteur au talent prometteur a l’opportunité de vraiment percer dans l’industrie. Et c’est exactement ce qui se passe avec le jeune mâle John Mulaney. L’humoriste de stand-up passe directement de sa première communion à la rédaction de Late Night avec Seth Meyers, ce qui lui laisse beaucoup moins de temps pour voir si Valeurs de la famille Addams est disponible sur Blockbuster Video.

Late Night avec Seth Meyers Le showrunner Mike Shoemaker a annoncé la nouvelle sur Twitter:

John Mulaney aime travailler alors cette semaine, il a officiellement rejoint Late Night avec @SethMeyers en tant que rédacteur du personnel. J’espère qu’il restera 100 ans mais je me contenterai de « aussi longtemps que John voudra ».

Voici le premier croquis de la recrue @latenightseth écrivain John @Mulaney: https: //t.co/IMZ4DHbOAJ – Mike Shoemaker (@shoemakermike) 13 novembre 2020

Mulaney a officiellement rejoint le personnel cette semaine. Cela peut sembler être un pas en avant pour un comédien aussi prestigieux, mais il n’y a pas vraiment beaucoup de spectacles debout, donc Mulaney cherche clairement à rester alerte en rejoignant une salle d’écrivains avec ses amis. Il rejoint des comédiens tels que Ambre Ruffin, John Lutz, Sal Gentile, Karen Chee et Jenny Hagel, ainsi que rédacteur en chef Alex Baze. Shoemaker est producteur et écrivain, et il a déjà travaillé Saturday Night Live, aussi bien que Le spectacle de ce soir avec l’ancien SNL l’acteur Jimmy Fallon. Ces types forment un groupe soudé.

Non seulement Mulaney a rejoint le personnel, mais il est également apparu dans la série avec un peu où il a théorisé la place que les fantômes avaient dans l’élection présidentielle de 2020, en particulier le regretté sénateur John Lewis et le sénateur John McCain. C’est le morceau auquel Shoemaker fait référence ci-dessus, où Mulaney porte le trench-coat qui lui a été offert par le chanteur principal des Strokes Julian Casablancas après le récent épisode de Saturday Night Live ils sont apparus ensemble.

En tant qu’écrivain, Mulaney a déjà une longue histoire avec Seth Meyers. Les deux étaient à Saturday Night Live ensemble, et Meyers est célèbre pour SNL le personnage Stefon, que Mulaney a co-créé avec Bill Hader. En fait, quand Hader est parti SNL, Meyers et Stefon se sont mariés. Mulaney et Meyers ont donc une amitié étroite et une grande dynamique de collaboration.

En parlant de mariage, il y a une longue interview hilarante entre Mulaney et Meyers qui n’a pas été diffusée sur NBC, mais qui a fini en ligne en tant qu’exclusivité numérique. Lors de l’apparition de Mulaney dans l’émission suivant Saturday Night Live, le comédien a posé beaucoup de «questions percutantes» à Meyers, dont certaines sur le mariage de Colin Jost et Scarlett Johansson. Mike Shoemaker a immédiatement su que cela n’arriverait pas à la télévision, mais heureusement, nous pouvons toujours profiter de tout cela:

Personnellement, j’espère que toute apparition de John Mulaney Late Night avec Seth Meyers à partir de maintenant le présente dans cette veste et lunettes de soleil. Il ressemble à Lloyd Dobler de Dis n’importe quoi, mais en quelque sorte encore plus jeune.

Articles sympas sur le Web: