Que signifie la sauvegarde croisée et le jeu croisés nouvelle génération de Warframe pour PC? (Rien, apparemment)

Warframe arrive sur les consoles de nouvelle génération – qui, pour rappel, seront actuel-gen consoles en une semaine – et le développeur Digital Extremes a confirmé que la sauvegarde croisée et le jeu croisé sont à venir. Mais ces fonctionnalités n’ont été annoncées qu’entre PlayStation 4 et PlayStation 5. Les développeurs disent qu’ils auront bientôt plus à partager sur d’autres plates-formes, mais il est peu probable que cela signifiera grand-chose pour les joueurs PC.

Dans une FAQ sur les mises à niveau PS5 de nouvelle génération, Digital Extremes déclare «qu’il n’y aura de sauvegarde croisée qu’entre PS4 et PS5», et que «pour le moment, nous n’autorisons pas la migration de compte du PC vers la PS5». Le crossplay n’est également mentionné qu’entre les joueurs PS4 et PS5. Toutes ces fonctionnalités pourraient éventuellement arriver sur toutes les plates-formes – mais il semble que vous ne devriez pas vous y attendre de si tôt.

Cela vient avec un gros article sur Warframe pour le blog PlayStation, il n’est donc pas surprenant que les premiers détails se concentrent principalement sur les plates-formes Sony. Les détails sur Warframe sur Xbox Series X arrivent «très bientôt», mais n’espérez pas que ce sera là où toutes les plates-formes se joindront à une grande fête heureuse ensemble.

Comme pour tous les autres avantages de nouvelle génération, ne vous inquiétez pas – le directeur de Warframe, Steve Sinclair, note que les joueurs sur PC les ont déjà. Augmentez simplement vos paramètres.

Si vous jouez sur PC en ce moment, vous pouvez activer le rendu amélioré, composer tout le contenu, contacter les ombres et obtenir la même technologie. Sur PS5, cela fonctionne à 60 ips. Nous planons autour de la sortie native de 4k bien que nous puissions parfois mettre à l’échelle la résolution pour garder 60 comme priorité. – Steve Sinclair (@sj_sinclair) 5 novembre 2020

L’intégration multiplateforme a toujours été un problème pour Warframe, et il devient doublement difficile d’intégrer le PC dans le mix, car les mises à jour sortent si loin avant les versions de la console. Les développeurs ont parlé de vouloir une sauvegarde croisée complète dans le passé, mais il semble que ce soit encore un rêve plus lointain.

Si vous recherchez d’autres jeux PC gratuits à découvrir, vous pouvez suivre ce lien.

