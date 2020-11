Pourquoi Google cache-t-il son application qui aide les créanciers à limiter les fonctions de votre téléphone?

Crédit: David Imel / Autorité Android

Il existe une application Google relativement nouvelle sur le Play Store appelée Device Lock Controller.

L’application est conçue pour aider les créanciers à bloquer certaines fonctions du téléphone pour les emprunteurs qui ont fait défaut.

Pour une raison quelconque, cette application n’apparaît pas sur la page Google LLC avec d’autres applications Google.

Si vous souhaitez trouver toutes les applications Android créées par Google, vous pouvez simplement visiter la page Google LLC sur le Play Store. Cependant, pour des raisons inconnues, vous ne trouverez pas l’une de ses dernières applications sur cette liste (h / t Développeurs XDA).

La nouvelle application s’appelle Device Lock Controller. Voici la description officielle de sa page Play Store:

Device Lock Controller permet la gestion des appareils pour les fournisseurs de crédit. Votre fournisseur peut restreindre à distance l’accès à votre appareil si vous n’effectuez pas de paiement. Si votre appareil est restreint, les fonctionnalités de base, telles que les appels d’urgence et l’accès aux paramètres, seront toujours disponibles.

En bref, l’application permet aux prêteurs de limiter les fonctionnalités des appareils Android appartenant aux emprunteurs. Théoriquement, vous pouvez acheter un smartphone via un prêteur et ce prêteur pourrait préinstaller cette application. Si vous avez manqué à votre prêt, le prêteur pourrait alors fermer certaines fonctions de votre téléphone jusqu’à ce que vous corrigiez la situation.

Cette application est une nouvelle avenue très étrange pour Google. Il est également étrange que cette application soit cachée sur le Play Store, séparée du reste des produits Google LLC. Nous avons contacté Google pour obtenir des éclaircissements à ce sujet, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse.

Contrôleur de verrouillage de périphérique: nous semble louche

Une application comme celle-ci semble assez raisonnable sur le papier. Après tout, si vous empruntez de l’argent pour acheter un téléphone et que vous ne parvenez pas à rembourser le prêteur, il devrait y avoir des répercussions. Théoriquement, cette application fermant certaines des fonctions de base de votre téléphone interviendrait bien après que le prêteur ait fait de son mieux pour vous faire payer.

Cependant, il nous semble étrange que Google ait créé cette application. Ce n’est pas le type de service que Google propose généralement. La plupart des applications de l’entreprise sont axées sur la productivité et l’amélioration de la vie de l’utilisateur, pas plus restrictive. De plus, rien n’indique que Google surveillera la façon dont les prêteurs utilisent cette application. Par exemple, que se passe-t-il si le prêteur ne fait pas sa diligence raisonnable avant de désactiver les fonctions téléphoniques? Existe-t-il des précautions pour protéger les intérêts du consommateur?

La combinaison du design de cette application, ainsi que son absence de la page principale de Google LLC, nous met un peu mal à l’aise. Espérons que Google répondra à notre demande et nous donnera des précisions sur l’application Device Lock Controller.