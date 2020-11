9 films Amazon Prime 2020 que vous devez vraiment regarder

Temps

La romance au centre de ce long métrage primé est une histoire plus tragique, réfléchie et brutalement honnête que la plupart des gens ne peuvent l’imaginer, mais pendant plus de deux décennies, elle a défini la vie de Fox Rich pendant que son mari, Rob, servait une peine initiale de 60 ans de prison pour un vol qu’il a commis par désespoir. La réalisatrice Garret Bradley combine les journaux vidéo personnels de Rich avec des images modernes converties en niveaux de gris pour raconter la montée de Rich vers le succès entrepreneurial, l’éducation de ses six enfants et son combat pour la liberté de son amant en Temps – un documentaire aussi captivant sur le plan émotionnel et socialement pertinent que visuellement époustouflant.

Stream Time sur Amazon Prime ici.