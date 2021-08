Quand va sortir la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home ? Les fans de Marvel en peuvent plus

La patience commence à s’émousser chez les fans de Marvel, notamment ceux de son personnage le plus emblématique, Spider-Man, après les retards incessants de la bande-annonce du prochain film du célèbre héros new-yorkais. Le refus apparent de Sony, propriétaire des droits, de diffuser la bande-annonce, loin de susciter des attentes, génère déjà des déceptions antérieures.

L’une des dates que les fans espéraient pour la sortie était l’anniversaire de l’acteur jouant actuellement le personnage, Tom Holland, qui était le 1er juin, mais rien ne s’est produit. Ils n’ont pas non plus diffusé la bande-annonce du nouveau film à des dates emblématiques telles que le 1er août, date à laquelle est célébré le Spider-Man Day, ou le 10 août, date à laquelle le personnage a fait sa première apparition dans les comics en 1962.

Le fait est que le retard de ce trailer teaser pour le troisième film Spider-Man déçoit vraiment les fans, qui deviendront de plus en plus exigeants sur le film et ce qu’il présente, en raison du mystère qui entoure la sortie du trailer et de ce dont le film parlera.

La référence de Marvel à l’anniversaire de Peter Parker

La première date de publication de Spider-Man est le 10 août 1962, date de la première apparition d’un super-héros adolescent doté de super-pouvoirs d’araignée. Cette date a été rappelée par Marvel dans un Easter Egg du film Spider-Man : Far From Home, lors de la scène où Peter Parker est retenu à l’aéroport en Italie pour contrôler ses bagages et présente sa carte d’identité, qui indique que sa date de naissance est le 10 août.

Ce que les fans du personnage regrettent le plus, c’est que Marvel et Sony n’ont pas pris la peine de prendre cette date comme référence pour la diffusion de la bande-annonce du prochain film, quatre mois seulement avant sa sortie en salles.

L’absence de bande-annonce est en contradiction avec d’autres films Marvel qui ont été diffusés bien à l’avance, comme Black Widow, Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Eternals, dont les bandes-annonces ont été diffusées bien avant leur sortie en salles.

Mais pour Spider-Man : No Way Home, il n’y a même pas l’ombre d’un indice que cela va se produire. Peut-être qu’ils nous surprendront bientôt, ou pas.