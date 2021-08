Astrid et Raphaëlle : l’épisode pilote “Puzzle” à revoir sur France 2 en attendant la saison 3

Lancée en 2019, la série policière intitulée « Astrid et Raphaëlle » a tout de suite rencontré un franc succès auprès des fans du genre, qui attendent en ce moment avec impatience de découvrir la suite après une deuxième saison des plus passionnantes. En attendant de voir apparaitre la saison 3, France 2 a décidé de rediffuser ce soir à 21H10, l’épisode pilote de la série, « Puzzle ». De quoi ravir les adeptes du titre, mais aussi pour faire découvrir à un nouveau public les débuts des incroyables aventures du célèbre duo d’enquêteurs. Que nous réserve alors cet épisode hors saison ?

« Astrid et Raphaëlle », c’est quoi l’intrigue de « Puzzle » ?

Si vous ne vous souvenez pas comment tout a commencé pour Astrid et Raphaëlle, eh bien, France 2 vous offre une occasion de découvrir ou de revoir ce soir, l’épisode pilote de la série. Intitulé « Puzzle », ce dernier a directement séduit le public lors de sa première diffusion en 2019 sur la chaine, avec plus de 4 millions de téléspectateurs. Suite à ce succès, la production, France Télévisions et les créateurs (Alexandre de Seguins et Laurent Burtin) ont ensemble décidé de valider la réalisation d’une vraie série. C’est comme ça qu’à débuter les investigations policières menées par l’incroyable binôme formé par Raphaëlle Coste et Astrid Nielsen.

Dans cet épisode, on y découvre le personnage de Raphaëlle Coste, commandante de police à Paris, qui a été mise sur la touche après un gros fiasco dans une affaire très sensible concernant un politicien. Pour les besoins d’une nouvelle enquête, elle se rend donc au service des archives judiciaires de la police où elle va faire la rencontre d’une jeune femme aussi brillante que déroutante, Astrid, une jeune femme de 30 ans. Malgré le fait qu’Astrid soit autiste Asperger, cette dernière se révèle être une véritable encyclopédie vivante des enquêtes criminelles. Raphaëlle l’embarque alors avec elle pour lui prêter main-forte afin de résoudre cette enquête sur laquelle elle travaille depuis un moment. C’est donc là le début d’une incroyable collaboration entre l’enquêtrice et l’autiste Asperger.

Qui verra-t-on au casting de cet épisode ?

Dans cet épisode, les fans reconnaitront surement certains des acteurs et actrices de la série. On y verra ainsi Sara Mortensen dans le rôle d’Astrid Nielsen et Lola Dewaere dans le rôle de Raphaëlle Coste. À leurs côtés, nous verrons également Benoit Michel (Nicolas Perran), Daniel Njo Lobé (commissaire Carl Bachert), Geoffroy Thiebaut (Alain Gaillard), Julien Prévost (Jef Martino), Linda Massoz, Eva Chico Veiga, Husky Kihal, Timi-Joy Marbot, Laurent Levy, Aliocha Itovich, Bruno Forget et encore tant d’autres qu’on vous laisse découvrir ce soir à la télé.

C’est pour quand la saison 3 ?

Alors que France 2 rediffuse l’épisode pilote de la série policière à succès, la production a confirmé qu’une saison 3 est bien prévue. D’ailleurs, Astrid et Raphaëlle vont très bientôt reprendre le chemin des plateaux de tournage. Nous savons également que cette nouvelle saison sera composée de huit épisodes avec le même casting. Cependant, sachant que le tournage n’a pas encore débuté, aucune information n’a encore été dévoilée concernant la date de sortie de cette suite ni même les détails de l’intrigue.

Astrid et Raphaëlle | Pilote (2019) | Bande annonce France 2

Lire cette vidéo sur YouTube

Toutefois, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que nous avons d’autres nouvelles. En attendant, profitons déjà de cette occasion pour revoir ce premier épisode de la série « Astrid et Raphaëlle » qui sera diffusé ce soir sur France 2 à 21H10. Vous avez également la possibilité de le revoir sur Salto, sachant que l’intégralité de la série y est encore disponible.