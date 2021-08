Les 12 coups de la rentrée (TF1) : qui seront les invités de cette émission spéciale des 12 coups de midi ?

Après plusieurs mois d’intense compétition aux côtés de Bruno, devenu depuis quelques jours le nouveau grand maitre de midi, TF1 a décidé d’organiser un grand évènement à l’occasion de la rentrée pour s’amuser un peu. En effet, le 28 août prochain à 21H, la chaine a prévu de diffuser un nouveau prime time intitulé « Les 12 coups de la rentrée ». Et pour la première fois depuis le début de l’émission, les enfants seront à l’honneur et participeront à ce rendez-vous exceptionnel aux côtés de plusieurs grandes stars comme Amandine Petit, Miss France 2021. Mais que nous réserve alors cette émission spéciale rentrée ? C’est justement ce dont nous allons parler dans cet article.

Qui seront les invités des « 12 coups de la rentrée » ?

Ce prime time du 28 août ne serait pas si exceptionnel sans la présence d’invités tout aussi exceptionnels. Durant cette soirée, Jean Luc Reichmann accueillera donc Valérie Damidot (Les plus belles vacances), Patrick Fiori, Keen V et Agustin Galiana (Ici tout commence, Clem saison 12) sur le plateau. Pour ces « 12 coups de la rentrée », les guests seront en binôme avec 4 enfants âgés entre 10 et 12 ans, chacun plus motivé que jamais pour remporter la victoire. Les deux meilleurs d’entre eux participeront ensuite au fameux coup fatal.

Rendez vous pris pour le samedi 28 août sur tf1. Les 12 coups de la rentrée avec @agustingaliana #tf1 #jeux #Les12CoupsDeMidi pic.twitter.com/P2ZZCWfOwf — San Drine fan agustin galiana (@SanDrin45353064) August 12, 2021

Mais, à part ceux qui participeront avec les enfants, d’autres invités seront également de la partie pour animer le plateau avec Jean Luc Reichmann. Il y aura donc Amandine Petit (Miss France 2021), Laurent Mariotte, Patrick Bruel, Moundir, Astérix et Obélix, les petits génies du calcul mental ou encore Emmanuel Chaunu, l’élève perturbateur dessinateur. Avec tout ce beau petit monde, les téléspectateurs auront ainsi de quoi passer un bon moment. On aura aussi au programme de cette émission « spéciale rentrée » de nombreuses surprises et des cadeaux pour les familles des enfants et sans oublier les téléspectateurs. Un tirage au sort permettra à une famille de gagner 70 000 euros pour vivre une rentrée de rêve, il y aura également une voiture de plus de 40 000 euros à la clé, un voyage pour 4 personnes sur l’île de la Réunion et des dizaines d’autres cadeaux ainsi qu’un chèque.

D’autres grands maitres de midi seront présents

Eh oui, à part les enfants et les invités de marque qui seront présents, les grands maitres de midi seront également au rendez-vous pour ces « 12 coups de la rentrée ». Paul, Alexandre et évidemment Bruno, la grande star de l’émission seront aussi là pour épauler nos petits candidats. D’après certains détails qui ont été dévoilés par la production, durant cette soirée, Jean Luc Reichmann jouera le rôle d’un prof cool, tandis que Paul se glissera dans la peau du « Super Prof Wiki-Paul ». Ce dernier commentera à sa manière certaines questions de culture générale.

Voilà donc ce que nous réserve cette soirée « spéciale rentrée », donc si vous voulez vous divertir un peu après ces nombreux mois d’intense compétition avec Bruno, rendez-vous ce 28 août à 21H sur TF1 dans « Les 12 coups de la rentrée ». En attendant, retrouvez les nouveaux numéros des « 12 coups de midi » chaque jour à midi pour savoir si Bruno va finalement réussir à battre le record du monde ou si c’est l’élimination qui l’attend.