Nine Perfect Strangers : date de diffusion, casting, intrigue, tout savoir sur la série avec Nicole Kidman et Melissa McCarthy

Voici tout ce que nous savons sur le nouveau drame de Hulu, Nine Perfect Strangers, notamment sa date de sortie et le sujet de l’histoire. La place de Hulu en tant que foyer pour la télévision plus “prestigieuse” a augmenté ces dernières années grâce à une collaboration avec FX. La propriété de Disney sur les deux réseaux a permis à FX sur Hulu de commencer et de voir la série de science-fiction Devs d’Alex Garland, Mrs. America de Cate Blanchett, et la prochaine adaptation de Y : The Last Man comme l’une des séries de l’automne 2021 les plus attendues à être diffusées directement sur le service de streaming. Dans plusieurs cas, ces séries ont trouvé un public important.

Nine Perfect Strangers est la dernière série très attendue de FX sur Hulu. La mini-série est basée sur le roman éponyme de Liane Moriarty, best-seller du New York Times, que le créateur de Big Little Lies, David E. Kelley, a adapté pour le petit écran avec le scénariste de Le Mans 66, John-Henry Butterworth. L’adaptation a immédiatement attiré l’attention de Nicole Kidman, ce qui a permis à Nine Perfect Strangers d’être l’occasion de la faire travailler à nouveau avec David E. Kelley. Le film a ensuite attiré le réalisateur de 50/50 et de Warm Bodies, Jonathan Levine.

Avant le lancement de Nine Perfect Strangers sur Hulu, de nombreux détails sur la mini-série avec la reine du cinéma et de la télévision de 2019, Nicole Kidman, ont fait surface. L’intrigue devrait être familière à ceux qui ont lu le roman de 2018, mais que doivent s’attendre à voir les téléspectateurs ? Voici tout ce que nous savons sur la date de sortie de Nine Perfect Strangers, le casting, l’histoire, et où voir la série en streaming en France.

Date de sortie de Nine Perfect Strangers

Hulu lance Nine Perfect Strangers avec une date de sortie fixée au 18 août 2021. Malgré son domicile sur un service de streaming, l’intégralité de la première saison ne sera pas diffusée en une seule fois. Cependant, Hulu donnera aux téléspectateurs plusieurs épisodes à digérer dès le début. Les trois premiers épisodes de Nine Perfect Strangers seront diffusés le 18 août, puis les cinq épisodes restants seront diffusés chaque semaine.

En France, c’est sur Amazon Prime Video que l’on pourra voir Nine Perfect Strangers à compter du 20 août 2021.

Pour eux, guérir et souffrir vont se conjuguer au présent. Nine Perfect Strangers, nouvelle série avec Nicole Kidman à découvrir le 20 août sur Prime Video. pic.twitter.com/iWQGtLuvaR — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) July 22, 2021

Casting de Nine Perfect Strangers

Nicole Kidman est la tête d’affiche de Nine Perfect Strangers dans le rôle de Masha Dmitrichenko, l’hôte mystérieuse de Tranquillum House. Elle est accompagnée d’une excellente collection d’acteurs confirmés et de stars montantes d’Hollywood. Les stars du cinéma Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon, Regina Hall, Bobby Cannavale, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie et Grace Van Patten incarnent les participants à la retraite. La distribution comprend également Manny Jacinto et Tiffany Boone dans le rôle des assistants de Masha.

Intrigue et détails de l’histoire de Nine Perfect Strangers

Semblable au roman dont il s’inspire, Nine Perfect Strangers raconte l’histoire d’un groupe de personnes qui participent à une retraite de 10 jours dirigée par Masha Dmitrichenko. L’objectif de ce centre de santé et de bien-être est de transformer et de guérir les personnes qui y séjournent. Ceux-ci finissent par comprendre que quelque chose ne tourne pas rond à la Tranquillum House. Ils apprennent ainsi à mieux se connaître et à découvrir qui est vraiment Masha.

Bande-annonce de Nine Perfect Strangers

Nine Perfect Strangers (Nicole Kidman) - Bande-annonce officielle VF | Prime Video

Lire cette vidéo sur YouTube

La campagne de marketing de Hulu pour Nine Perfect Strangers a commencé en avril 2021, mais ce n’est qu’en juillet 2021 qu’une bande-annonce officielle complète de la série a été publiée, mettant en avant des personnages comme Francis de Melissa McCarthy. Elle établit le ton étrange de la série et les pratiques inhabituelles de Masha, tout en donnant aux spectateurs un aperçu de la performance de Nicole Kidman. Avec seulement quelques allusions à ce qui se passe réellement pendant cette retraite, les bandes-annonces de Nine Perfect Strangers ont réussi à susciter l’intrigue sans trop se montrer en ce qui concerne les mystères qui ne manqueront pas d’être dévoilés.