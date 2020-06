Quand la première de la saison 3 de «The Politician»?

Bien qu’il faudra un certain temps avant de voir son dernier film, Principe, sur grand écran, Christopher Nolan est l’un des réalisateurs les plus vénérés qui travaillent aujourd’hui. Chaque fois qu’il a un nouveau projet en préparation, les cinéphiles commencent à mousser à la bouche. Les films de Nolan sont plus appréciés pour leurs réalisations techniques que leurs personnages.

Les personnes qui peuplent le monde des films de Nolan ne sont pas aussi connues des personnages de réalisateurs comme Quentin Tarantino et Martin Scorsese, mais Nolan a toujours apporté de nombreux personnages mémorables à l’écran. Voici donc les meilleurs personnages des 10 films Christopher Nolan les mieux notés d’IMDb.

dix Insomnie (7.2) – Walter Finch

Entre Mémento et Batman commence, Christopher Nolan réalisé Insomnie, un remake hollywoodien du thriller norvégien du même nom. Al Pacino et Hilary Swank jouent le rôle de flics sur la piste d’un tueur en série. Mais c’est la performance obsédante inhabituelle de Robin Williams en tant que tueur, Walter Finch, qui vole la vedette.

Nolan continuerait à féliciter Williams pour son jeu d’acteur, disant qu’il regardait les performances encore et encore dans la baie de montage, et la performance de Williams dans Insomnie était le seul où les coutures de la performance n’ont jamais commencé à apparaître.

9 Abonnements (7.5) – Le jeune homme

Les débuts de réalisateur à petit budget de Christopher Nolan, Suivant, a raconté l’histoire d’un écrivain qui a commencé à suivre des étrangers pour recueillir des informations. En chemin, il rencontre un voleur qui lui fait briller.

Le voleur, Cobb (un nom que Nolan réutilisera plus tard dans Début), est un personnage charmant et intéressant. Mais la figure la plus convaincante du film est le rôle principal sans nom, simplement appelé «le jeune homme».

8 Dunkerque (7,9) – M. Dawson

Nolan a dit que lorsqu’il écrivait Dunkerque, il a fait un effort concerté pour ne pas trop se concentrer sur les personnages. Il y a un dialogue minimal dans le film, car il ne voulait pas poser de questions sur la personnalité des personnages; il voulait juste se concentrer sur leur quête de survie.

Mais M. Dawson, joué par Mark Rylance, est un personnage fascinant, uniquement en raison de sa place dans l’histoire. Ce n’est pas un soldat; c’est un gars ordinaire avec un yacht qui veut faire ce qu’il peut pour aider à l’évacuation de Dunkerque.

7 Batman commence (8.2) – Bruce Wayne

Les histoires d’origine de super-héros ne sont pas souvent réutilisables, car elles ont tendance à passer par les mouvements et leurs suites sont celles qui peuvent simplement passer à l’action, mais Batman Begins est une exception à cette règle. Tout au long du film, Bruce Wayne poursuit le voyage d’un héros classique alors qu’il s’entraîne avec la League of Shadows pour devenir un combattant du crime masqué.

Christian Bale a joué Batman en quatre personnages distincts: la façade playboy de Bruce, le personnage en colère de Batman, un jeune homme qui veut se venger et un homme plus âgé qui veut trouver un sens à la vie.

6 Souvenir (8.4) – Leonard Shelby

Christopher Nolan a appelé Mémento un « cousin étrange » de la nouvelle de Jorge Luis Borges « Funes the Memorious », qui raconte l’histoire d’un homme qui ne pouvait rien oublier. Au contraire, le film de Nolan parle de Leonard Shelby, un homme qui ne se souvient de rien.

Alors qu’il traque un tueur insaisissable, il couvre sa peau d’informations et crée une bibliothèque de polaroids annotés. C’est un protagoniste fascinant pour un conte mystérieux noir.

5 Le chevalier noir se lève (8.4) – Bane

Après la représentation par Heath Ledger du Joker dans Le Chevalier Noir conduit à une victoire à titre posthume aux Oscars, il n’y avait aucun moyen que le méchant Le chevalier noir se lève serait à la hauteur du repère incroyablement élevé fixé par Ledger.

Mais Tom Hardy a fait le travail aussi bien que quiconque aurait pu s’y attendre en s’acquittant de la tâche peu enviable de suivi Le Chevalier NoirJoker avec un fléau articulé déterminé à reprendre Gotham. Le bouleversement social de Bane a été fortement inspiré par la Révolution française, et il a cette échelle épique, même si la voix de Hardy est à peine compréhensible sous le masque.

4 Le Prestige (8.5) – Alfred Borden

Sans doute le film le plus sous-estimé de Nolan, Le prestige s’articule autour d’une rivalité entre deux magiciens, l’un aristocrate (joué par Hugh Jackman) et l’autre ouvrier (joué par Christian Bale).

Le magicien de la classe ouvrière incarné par Bale, Alfred Borden, est le personnage le plus intéressant du film, car il est celui qui a l’air mystérieux que nous suivons avec le plus grand soin avec le plus de prudence.

3 Interstellaire (8,6) – Murphy Cooper

Matthew McConaughey est la star de Interstellaire, en tant que fermier qui est considéré comme le dernier espoir de l’humanité et envoyé par un trou de ver pour nous trouver une nouvelle maison, mais le cœur battant du film est sa fille, Murph.

Au départ, Murph est interprétée par Mackenzie Foy comme une enfant rebelle dont la séquence rebelle est encouragée par son père. Puis, après que son père soit parti et ne revienne pas quand il a dit qu’il le ferait, elle a grandi pour devenir une scientifique de la NASA, jouée par Jessica Chastain.

2 Inception (8.8) – Dom Cobb

Les personnages de Début vivre dans un monde que nous ne pouvons même pas imaginer. Ils sont un ensemble de films classiques, mais ils ne volent pas les banques ou les bijouteries; ils volent des idées dans l’esprit des gens en infiltrant leurs rêves.

Comme c’est si loin, il est difficile de s’identifier à certains des personnages. Mais Dom Cobb, le protagoniste principal joué par Leonardo DiCaprio, est facile à trouver, car il veut juste rentrer chez lui et passer du temps avec ses enfants.

1 Le chevalier noir (9.0) – Le Joker

Sans aucun doute, le meilleur personnage de Le Chevalier Noir – et le meilleur personnage de la filmographie de Christopher Nolan – est le Joker. Il n’est pas seulement un agent du chaos, comme il le prétend; il est l’incarnation du chaos. Il représente la peur de l’incertitude et de la terreur de l’humanité et des changements brusques de l’ordre social.

La performance oscarisée de Heath Ledger dans le rôle est vraiment effrayante car il occupe le devant de la scène dans chaque scène. Comme tout bon méchant devrait l’être, le Joker est l’antithèse de Batman et lui présente le défi parfait.

