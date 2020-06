Les tigres Michael Maguire défend la hache de Benji Marshall et Chris Lawrence

L’entraîneur des Wests Tigers Michael Maguire insiste sur le fait que son groupe de joueurs est à bord avec ses appels de sélection impitoyables qui ont réclamé un autre vétéran de Chris Lawrence.

Une semaine après avoir lâché l’ancien capitaine Benji Marshall, Maguire a poursuivi cette semaine sa quête de cohérence en éliminant un autre ancien skipper de Lawrence.

« Ce sont de grandes décisions … J’ai beaucoup de respect et d’estime pour les deux (Marshall et Lawrence) », a déclaré Maguire avant le choc de la LNR samedi avec le nord du Queensland.

Maguire a déclaré que Lawrence, qui a passé les 15 années de sa carrière dans la LNR au club, souhaite que l’organisation réussisse.

Benji Marshall (Getty)

« Alors il comprend où nous allons.

« Et je parle très ouvertement avec lui et tous mes joueurs de ce que nous voulons défendre, en tant que club, et de la façon dont nous faisons avancer les choses. »

La décision intervient une semaine après l’appel brutal à rétrograder Marshall, qui figurait parmi les leaders de la médaille Dally M avant son omission.

Cela a incité Maguire à renforcer sa volonté de transformer les Tigres en l’un des poids lourds de la compétition.

L’entraîneur des Wests Tigers, Michael Maguire, a perdu son équipe face aux Titans de la Gold Coast. (Getty)

Et il est catégorique: les joueurs sont à bord.

« Nous essayons de tirer pour être dans cet échelon supérieur », a-t-il déclaré.

« Nous voulons être le club vainqueur. Nous voulons nous assurer que nous le faisons avec diligence afin que nous prenions tous de bonnes habitudes et essayions d’être performants pour être au sommet. »

« En ce moment, nous avons des équipes comme les (Sydney) Roosters et Parramatta, et ces gars s’entraînent et se produisent à un niveau élevé.

« Nous ne sommes pas différents.

« Quand vous parlez aux joueurs de la raison pour laquelle nous faisons des choses, ils comprennent. »

L’exclusion de Lawrence est l’un des quatre changements que Maguire a apportés à l’équipe qui a perdu son deuxième match consécutif la semaine dernière.

Tommy Talau (ischio-jambiers), Russell Packer (suspendu) et Alex Seyfarth sont également absents, avec Robert Jennings, Luke Garner, Matt Eisenhuth et Sam McIntyre.

Ils font face à un côté des Cowboys qui a également subi des défaites consécutives, ce qui a soulevé des questions sur l’avenir de l’entraîneur Paul Green.

La blessure de Valentine Holmes, Jordan McLean, Michael Morgan et John Asiata a quitté Green sans pouvoir de frappe sérieux.

Green a déclaré que le soutien de ses joueurs était meilleur que l’alternative.

« Mais ce n’est pas un problème pour nous en interne », a-t-il déclaré.

« Nous sommes responsables de toutes nos performances, y compris moi-même, et nous avons été déçus des deux derniers matchs en particulier.

« Nous avons juste besoin d’obtenir des performances cohérentes, de les sauvegarder et cette conversation s’arrêtera. Ils parleront de quelqu’un d’autre. C’est la manière du jeu, malheureusement. »

DES STATS QUI COMPTENT

* De toutes les équipes actuelles, les Tigres ont leur meilleur pourcentage de victoires contre les Cowboys à 56,8 pour cent (21/37), et leur deuxième meilleur contre n’importe quelle équipe.

* David Nofoaluma et Kyle Feldt mènent la LNR dans les essais cette saison avec six.

* Lors de leurs sept derniers matchs, les Wests Tigers ont dominé les Cowboys 46-0 dans les 20 premières minutes.

