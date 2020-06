Les jeux les plus recherchés de l’événement PlayStation 5

L’événement révélateur PlayStation 5 Future of Gaming ne manquait pas de nouveaux jeux et de grands dévoilements, mais quelques jeux sélectionnés allaient toujours peser sur le reste de la foule. Cela ne veut pas ignorer que certains jeux ont eu un meilleur début que d’autres, mais, inévitablement, ce sont les grands noms connus de la marque Sony qui apportent des yeux et des pages vues. D’une manière ou d’une autre, je ne pense pas que vous serez choqué de savoir quels jeux ont attiré le plus l’attention. Une start-up de tarification en ligne en Thaïlande a recueilli les données de recherche sur les tendances de Google qui ont révélé que Horizon interdit à l’Ouest et Spider-Man: Miles Morales étaient les jeux les plus recherchés de la PlayStation 5 révèlent l’événement sur Google par le public anglais et japonais parmi les titres exclusifs, tandis que Resident Evil Village –tenant également compte des recherches Resident Evil 8—A été le grand gagnant de la sélection non exclusive la plus recherchée.

Jeux PlayStation 5 les plus recherchés

Les données recueillies par iPrice Thaïlande et partagées plus tard par l’analyste de l’industrie NikoPartners Daniel Ahmad révèlent des tendances intéressantes, bien qu’évidentes, de l’événement en direct sur PS5. Ce n’est pas choquant du tout de voir Horizon interdit à l’Ouest et Spider-Man: Miles Morales au sommet de la liste la plus recherchée du 12 juin, bien qu’il soit fou de voir que Horizon a spécifiquement reçu plus de volume de recherche que les huit jeux les moins recherchés. Particulièrement intéressant est que les huit derniers incluent Ratchet and Clank: Rift Apart. Un cheval noir dans ces données doit être Demon’s Souls, qui non seulement casse le top-3 mais bat également la franchise de course Sony bien-aimée et fidèle Gran Turismo.

Un signe positif de la révélation est que trois nouvelles adresses IP sont passées par certaines séries connues pour la plupart des recherches, avec Projet Athia, Godfall, et Deathloop tous piquer l’intérêt et le classement supérieur à celui de Sackboy, Salle de jeux d’Astro, et Cliquet et Clank. Peut-être que cela a plus à voir avec l’intérêt du public pour les jeux de plates-formes qu’avec un manque d’intérêt pour certaines des mascottes les plus anciennes de Sony. Après tout, Cliquet et Clank sort d’une projection généralement médiocre dans le monde du cinéma grâce à un long métrage sans qualité et Petite grosse planète n’a pas été à l’honneur depuis la PlayStation 3. Plus précisément: Deathloop, Athia, et Godfall sont toutes des vitrines stylistiques de développeurs bien-aimés dans des genres populaires qui semblent tous mettre en évidence la puissance graphique potentielle de la PlayStation 5.

La liste des non-exclusifs raconte une histoire beaucoup plus définitive que le tableau des exclusivités. Resident Evil Village est de loin le jeu non Sony le plus recherché de la vitrine et il n’est même pas proche de 55% du volume total. Ce n’est pas un choc, car le Resident Evil franchisé a connu une renaissance au cours des dernières années. Resident Evil 7: Biohazard a ramené la série à la gloire de la survie et de l’horreur et deux remakes d’anciennes entrées de franchise bien-aimées signifient toutes que Capcom met son poids derrière Resident Evil une fois de plus. La combinaison de la puissance de la prochaine génération, de personnages familiers et d’un nouveau paramètre mystérieux est une recette pour l’intrigue et cela signifiait clairement les principaux numéros de recherche Google pour Resident Evil et Capcom.

Le reste de la liste non exclusive est une sorte de course vers le bas, car aucun autre jeu n’a particulièrement bien fonctionné. C’est honnêtement un choc de voir qu’un nouveau Tueur à gages n’a pas obtenu un pourcentage plus élevé de volume de recherche, étant donné le culte de la personnalité du jeu qui entoure les dernières entrées, mais cela reflète peut-être son attrait de niche plutôt que l’adoration généralisée. De plus, c’était contre Resident Evil Village. Il convient de mentionner que deux grands jeux indépendants Little Devil Inside et Bugsnax (Whoa-oh-oh, c’est Bugsnax) réussi à attirer un nombre respectable en dépit d’être des inconnues relatives.

Toutes ces données sont bonnes et bonnes, mais qu’est-ce que tout cela nous apprend sur les tendances potentielles de la PlayStation 5 alors que nous nous rapprochons du lancement? Le plus gros point à retenir pour l’instant semble être que les jeux exclusifs et exclusifs sont ce pour quoi les gens se présentent à la fête PlayStation, car les tendances de recherche non exclusives sont incroyablement déséquilibrées. C’est une évidence, étant donné que l’une des plus grandes forces de l’ère PlayStation 4 pour Sony était les exclusivités et le développement en première partie, avec des goûts de Dieu de la guerre, Horizon, Inexploré, et plus étant un attrait majeur pour le matériel.

Cependant, il souligne également que les titres tiers non exclusifs ne seront pas nécessairement un attrait pour le matériel ou pour tout matériel en particulier si nous devons inclure Microsoft dans cette conversation. La chose qui attire les joueurs vers une console spécifique est toujours et sera probablement toujours ces exclusivités, même si le marché gravite davantage vers une industrie homogène où plus de jeux apparaissent sur tous les appareils. Et pourtant, les exclusivités gagnent toujours les téléspectateurs et les résultats des moteurs de recherche, ce qui est une bonne nouvelle pour Sony et la PlayStation 5. (Bien que, notamment, ces données ne comparent pas ni ne demandent des informations sur les fonctionnalités de la console, les écosystèmes, etc., nous ne pouvons donc pas dessiner conclusions fermes à partir des données.) Jusqu’à présent, cela semble être la voie la plus solide pour l’entreprise en ce qui concerne la conquête des consommateurs, mais nous devrons voir comment les voies marketing pour Microsoft et Sony continuent de diverger.

Il sera intéressant de voir comment ces chiffres évolueront au cours de 2020 et la sortie de la PlayStation 5 approche. Une chose à considérer est le nombre de jeux qui pourraient très bien arriver sur la PlayStation 5 en tant que titres de génération croisée, ou même en tant que jeux qui ont déjà été annoncés mais semblent maintenant s’aligner sur une date de lancement PS5 telle que Cyberpunk. Quoi qu’il en soit, nous avons appris de ces chiffres que les jeux sont toujours roi et les exclusivités de la PlayStation 5 continueront de ramener les consommateurs pour une autre génération de jeux.