Quand la légende du club Paul Scholes a sifflé la fin de sa carrière et est revenu avec des chaussures de 50 livres

Paul Scholes a démissionné à l’été 2011. Mais six mois plus tard, il était soudainement de retour – avec des chaussures à un prix avantageux.

Cet article a été publié pour la première fois le 11 avril 2020. Le 16 novembre 2020, Paul Scholes fêtera ses 46 ans.

Paul Scholes a eu cette sensation de picotement inconfortable dans son estomac ce jour-là. Cette sensation de picotement que vous ressentez lorsque vous ne savez pas exactement à quoi vous attendre. Lui, qui a disputé quatre finales de la Ligue des champions, avait remporté deux fois Henkelpott et avait été autorisé à célébrer un total de onze titres de champion d’Angleterre, est devenu agité.

Il voulait jouer à nouveau, voulait aider Manchester United, qui avait subi des blessures au milieu de la saison 2011/12. Il est donc allé voir l’entraîneur adjoint Mike Phelan pour lui parler de son idée. « J’étais nerveux. Et s’ils disent » non « ? », Se souvient Scholes BT Sport.

En fait, il s’était arrêté six mois plus tôt et avait mis fin à sa glorieuse carrière à l’âge de 36 ans. Un Old Trafford à guichets fermés a été célébré par Scholes en août 2011 lors de son match d’adieu contre le New York Cosmos, le roux a fait un tour d’honneur avec ses enfants et a retenu ses larmes quand il a dit: « J’espère que j’ai fait de beaux souvenirs pour les fans. «

A ce jour, Scholes avait joué pour les Red Devils pendant 20 ans, d’abord avec les jeunes et depuis 1994 avec les professionnels. Au total, il aurait ensuite disputé plus de 700 matchs de compétition pour United – ce jour-là, tout le monde pensait toujours que la finale perdue de la Ligue des champions contre Barcelone en 2011 aurait été sa dernière.

Sir Alex Ferguson enthousiasmé par le plan de Paul Scholes

Scholes était en vacances depuis lors et est ensuite devenu entraîneur adjoint des U23 Uniteds. Il s’est amusé à entraîner des gars comme Paul Pogba et Jesse Lingard. Mais comme Sir Alex Ferguson a été blessé après une blessure, il s’est senti obligé de faire quelque chose. « Vous avez joué en partie avec Phil Jones ou Fabio au milieu de terrain central », a déclaré Scholes.

Quoi qu’il en soit, Phelan, Ferguson et Cie ont accepté avec gratitude son offre de remuer les chaussures au début de 2012. « Ferguson a immédiatement dit: » Super! Ajustez rapidement votre contrat « . » Quelques jours plus tard, lors de la FA Cup contre Manchester City, le rival de la ville, Scholes était censé jouer à nouveau – mais l’équipe ne voulait pas en informer Ferguson.

« Il a dit: » Venez simplement à l’hôtel la veille du match, asseyez-vous à la table des entraîneurs, prenez un verre de vin et dites « rien » pour l’instant « , a expliqué Scholes, mais il avait d’autres soucis: ses vieilles chaussures de football. étaient déjà très usés et craquelés à certains endroits – mais il voulait au moins un entraînement supplémentaire avec la première équipe avant de célébrer son retour.

« Je suis allé dans la petite boutique du coin et j’ai acheté une paire de chaussures bon marché pour 50 livres », a révélé Scholes, ajoutant: « Je n’avais plus de sponsor et nous ne pouvions rien obtenir de Nike (alors fournisseur de United). car sinon tout le monde aurait su que je jouais à nouveau. «

Paul Scholes: « … cela aurait semblé stupide »

Ce n’est que dans le vestiaire juste avant le derby contre City qu’il est devenu clair pour les joueurs: Scholes est de retour. Ferguson a emmené le joueur de 37 ans dans l’équipe, remplaçant même l’international anglais à 66 reprises après une heure. « Quand je suis entré, nous étions 3-0 – et à la fin nous venons de gagner 3-2 », a rappelé Scholes avec un sourire.

Il admet ouvertement qu’il n’était physiquement plus prêt à jouer au plus haut niveau. Mais Scholes a toujours été un maître dans la lecture de jeux et la compensation de l’infériorité physique avec du cerveau et de la finesse sur le ballon. Une semaine après son retour, il a également célébré son retour en Premier League, a débuté contre Bolton et a couronné son apparition dans la victoire 3-0 avec le premier but pour le porter 1-0.

Dès le début, Scholes était à nouveau un habitué, puis a même ajouté une autre saison complète en 2012/13. Il a admis: « Dans un match contre Tottenham, j’ai bien joué en possession du ballon, mais Gareth Bale m’a juste laissé derrière. Je me suis juste dit: » Je ne peux plus faire ça « . J’ai en quelque sorte traversé la saison. , en fait, je voulais arrêter beaucoup plus tôt, mais cela aurait semblé stupide. «

Scholes a disputé 21 matchs de compétition en 2012/13 et a de nouveau remporté le championnat avec United. Et puis, à l’été 2013, il s’est arrêté. Absolument.