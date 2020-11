Chaque film de Darren Aronofsky classé du pire au meilleur

Le travail de Darren Aronofsky est une exploration fascinante de la profondeur, de la nuance et du symbolisme. Ses titres ont un style distinct et une persistance narrative qui signifie que vous reconnaîtrez souvent des traits dans l’un de ses projets. Il y a toujours un sens du spectacle visuel et une approche convaincante pour provoquer un malaise chez ses spectateurs.

Même si ses histoires sont souvent centrées sur des histoires émotionnelles sur de vrais problèmes, elles abordent des niveaux fantastiques à travers une narration métaphorique délibérée. Cette ambiguïté peut souvent rendre le visionnage de ses films un peu difficile, mais cela signifie finalement que vous obtenez autant que vous donnez.

Son approche du développement des personnages et de la narration évite souvent de dire au public quoi penser et choisit plutôt de leur montrer. Les actions et la narration visuelle des rôles font que ses films ressemblent plus à de la musique qu’à un film, ce qui rend ses projets d’autant plus fascinants.

Bien qu’il n’ait réalisé que sept longs métrages, Aronofsky peut être considéré comme l’un des meilleurs réalisateurs en activité de cette époque, grâce à la qualité de son répertoire. Parce que même au pire, les films qu’il crée sont divertissants.

Cette liste contiendra des spoilers, alors considérez-vous comme averti.