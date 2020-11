Quand est Dhanteras 2020? Date et signification du début du festival Diwali

Dhanteras – le premier jour du festival hindou de Diwali – sera célébré cette semaine.Le festival, également connu sous le nom de Dhanatrayodash, est lié à un certain nombre d’histoires de la mythologie hindoue.L’i newsletter dernières nouvelles et analyses L’une d’elles est l’histoire de Lord Dhanvantari, le médecin des dieux. Selon la mythologie hindoue, Lord Dhanvantari a émergé pendant Samudra Manthan tenant un Kalasha (un pot en métal) rempli d’Amrit (un mélange d’herbes ayurvédique qui confère l’immortalité) dans une main et le texte sacré sur l’Ayurveda dans l’autre main. Un autre se concentre sur le fils de 16 ans du roi Hima, dont l’horoscope prédisait qu’il mourrait par morsure de serpent le quatrième jour de son mariage. Ce jour-là, sa femme ne lui a pas permis de dormir, le tenant éveillé avec des histoires et Chansons. Elle a également disposé des pièces d’or et d’argent à l’entrée de leur chambre. Le serpent – que l’on dit être le dieu de la mort déguisé – était aveuglé par les pièces scintillantes et transpercé par les histoires de l’épouse. Il est parti le lendemain matin avec la vie du prince épargnée.Des gens qui volent des lanternes lumineuses colorées sur Dhanteras au lac supérieur de Bhopal, en Inde (Photo: Getty) Quand est Dhanteras 2020? Dhantaras tombe le vendredi 13 novembre de cette année.Le festival est célébré le treizième jour lunaire de Krishna Paksha (quinzaine sombre) dans le mois du calendrier hindou de Kartik. Le mot Dhanteras vient de «dhan», qui signifie richesse, et «teras» qui signifie 13. Comment est célébré Dhanteras? Le festival est associé à la richesse Et l’espoir. En ce jour, les hindous aiment acheter des ustensiles et des bijoux pour porter chance. Ils peuvent également faire des achats plus importants, tels que des appareils électroménagers ou même des véhicules.Sur Dhanteras, les maisons qui n’ont pas encore été nettoyées en vue de Diwali sont soigneusement nettoyées et blanchies à la chaux.Les gens éteignent des diyas (lampes) et adorent Lord Dhanvantari, le dieu de la santé , dans la soirée. Ces lampes restent allumées toute la nuit, des chants dévotionnels sont également chantés pour la déesse Lakshmi, qui représente la richesse et la prospérité.Pour l’accueillir, les gens décorent les entrées de leurs maisons avec des lanternes colorées et des guirlandes lumineuses.Ils dessinent également de petites empreintes de pas avec du riz. et de la farine de vermillon tout autour de la maison, pour représenter son arrivée tant attendue.

