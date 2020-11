Werner Herzog sur le déverrouillage des secrets de l’univers … depuis la Terre

Évidemment, il sera plus facile d’étudier quelque chose qui atterrit sur un certain type de terrain, mais je suis surpris que nous n’ayons pas beaucoup entendu parler de quelque chose qui aurait pu être trouvé sous l’océan ou qui a créé des cratères dans l’océan. lui-même. Sont-ils existants?

Clive Oppenheimer: Oui, presque certainement. Si vous pensez juste à la probabilité de l’endroit où une pierre va atterrir, la plupart d’entre elles tombent dans les océans. Et donc à coup sûr, il y aura là-bas, mais vous devez aussi penser à la taille d’une pierre qui va laisser un cratère au fond de l’océan si elle traverse deux miles d’océan.

Werner Herzog: Vous pouvez dire que vous ne verriez rien, mais bien sûr, dans la péninsule du Yucatan, vous avez un cratère de 200 kilomètres de diamètre. Une partie se trouve dans l’océan, qui, je pense, n’existait pas comme ça avant, il y a 65 millions d’années.

Clive Oppenheimer: Fait intéressant, les micrométéorites – cette poussière cosmique que Jon Larsen recherche sur les toits des arènes sportives et ailleurs – ont été découvertes pour la première fois à la fin du XIXe siècle lors de ce qui est considéré comme la première campagne de recherche océanographique. Ils ont dragué des sédiments du Pacifique profond, et ils ont trouvé ces petites particules sphériques dont ils se rendent compte qu’elles étaient extraterrestres. Ils sont là parce qu’ils se trouvent dans des zones de très, très faible sédimentation provenant des continents qui sont très éloignés de l’endroit où l’érosion lave les sédiments terrestres jusqu’au fond marin. Alors ils se sont concentrés là-bas.

On les trouve également dans les régions glacées de l’Antarctique. La chose remarquable que Jon Larsen a faite est qu’il a dit: «Eh bien, cette poussière doit être partout. Il doit également être dans les parkings de New York et sur les toits des centres commerciaux. Je vais devoir passer au crible une énorme quantité d’excréments d’oiseaux, mais je vais les trouver. Il a passé cinq ans à faire cela jusqu’à ce qu’il trouve sa première particule, mais maintenant il en a des milliers et a découvert comment les distinguer. C’est extraordinaire, c’est une toute nouvelle branche de la science.

Partager : Tweet