«  Nous pouvons être des héros  »: voir Pedro Pascal dans le film de Robert Rodriguez

Netflix a révélé le premier regard sur «We Can Be Heroes», le prochain film du réalisateur Robert Rodriguez qui met en vedette l’acteur de «The Mandalorian» Pedro Pascal et est un retour au même monde fantastique imaginé dans «Les aventures de Sharkboy et Lavagirl» du réalisateur 3-D. »

«We Can Be Heroes» met en vedette Pascal aux côtés de YaYa Gosselin, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater, Boyd Holbrook, Christopher McDonald et Adriana Barraza. Et le film est une histoire de super-héros sur des envahisseurs extraterrestres qui kidnappent les super-héros de la Terre, forçant les enfants des héros à se mobiliser et à sauver leurs parents et à sauver le monde.

Les nouvelles images de «We Can Be Heroes» montrent un monde coloré de héros et de costumes et repaires élaborés, ainsi qu’un groupe d’enfants hétéroclites qui se mobiliseront pour sauver la situation. Pascal dans le film joue Marcus Moreno, et sur la photo ci-dessous, il est flanqué de héros Quinton Johnson comme Crimson Legend, Brittany Perry-Russell comme Red Lightning Fury, Slater comme Tech-No et Haley Reinhart comme Mme Vox.

Lisez aussi: « Alita: Battle Angel » sera de retour dans les cinémas le 30 octobre

Il y a aussi une image de Holbrook portant un super costume bleu bébé et combattant un robot tentaculé, endossant le rôle de Miracle Guy, et Chopra a l’air assez méchant comme Mme Granada.

«We Can Be Heroes» met également en vedette Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, Brittany Perry-Russell, Brently Heilbron et JJ Dashnaw.

Netflix a également annoncé que le film fera ses débuts dans le monde entier le 1er janvier 2021, le jour du Nouvel An.

Lisez aussi: « The Mandalorian »: qui était ce gars à la fin de la première de la saison 2?

L’original «Sharkboy and Lavagirl» est l’histoire d’un garçon qui imagine les deux héros dans son esprit pour le protéger des intimidateurs, mais lorsque ses héros arrivent dans la vraie vie, il doit faire équipe avec eux pour sauver le monde. L’histoire de super-héros de 2005 n’a pas vraiment été un succès auprès des critiques ou au box-office, ne rapportant que 71,9 millions de dollars dans le monde sur un budget de 50 millions de dollars, mais le film a gagné en quelque sorte un culte depuis. Il mettait en vedette David Arquette, Kristin Davis, George Lopez, Taylor Lautner, Taylor Dooley et Cayden Boyd.

Découvrez les images «Nous pouvons être des héros» ci-dessous: