« Je n’ai plus jamais voulu frapper qui que ce soit »

L’ancien international anglais Peter Crouch a eu une grande soif de vengeance contre le défenseur du Real Madrid Marcelo. L’ancien attaquant, qui a depuis pris sa retraite, l’a révélé dans le podcast De la bouche des chevaux de Paddy Power.

Les théâtres du Brésilien avaient une fois amené Croupton en Ligue des champions à un limogeage et Croupton voulait donc le «battre» selon ses propres déclarations.

Le déclencheur de la colère de Crouch était le 0: 4 dans le match aller des quarts de finale avec Tottenham Hotspur contre le Real dans la catégorie reine 2011. Il a vu la carte des feux de signalisation tôt à cause de deux matchs déloyaux. « Quand j’ai reçu le premier carton jaune, j’étais juste bruyant et je ne peux pas blâmer l’arbitre. C’était une faute sur Sergio Ramos », a-t-il déclaré. « Dans le deuxième incident, j’ai voulu bloquer un ballon à Marcelo et je me suis glissé un peu dedans. Mais je ne l’ai pas touché. »

Ce qui s’est passé ensuite rend Croupton chaud à blanc neuf ans plus tard: « Il a sauté et s’est roulé sur le sol. Il y a une photo de caméra qui le montre en train de regarder l’arbitre, applaudissant quand le carton rouge arrive, et puis relevez-vous. Jamais de ma vie je n’ai voulu frapper qui que ce soit à nouveau. «

Crouch a décrit son comportement à l’époque comme «naïf». Dans les catacombes, il a ensuite dû écouter avec frustration alors que les Los Blancos, entraînés par Jose Mourinho, marquaient but après but et tiraient une confortable avance pour le match retour. Cette rencontre a également été perdue 0-1 et Tottenham a été éliminé.

« Ils m’ont trompé », a conclu le joueur de 39 ans. Cette rencontre a été pour lui un «point bas» de sa carrière: «Je l’ai beaucoup regretté».