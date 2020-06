PS5 de Sony : finis les problèmes de surchauffe?

Qui n’a pas remarqué la taille imposante de la PS5 que SONY vient de lancer tout récemment…Le créateur de Playstation révèle que c’est pour éviter que la nouvelle console se réchauffe facilement. Bonne ou mauvaise nouvelle ?

« La ps5 a une grande taille pour éviter la surchauffe ». mentionné par le même vice-président du design Matt MacLaurin #PS5 pic.twitter.com/8tzN8z7LnN — Seison Jeux 🎮🇫🇷 (@SeisonJ) June 16, 2020

Très grosse

Depuis sa sortie officielle, les internautes se sont donnés à cœur joie pour se moquer littéralement de la taille énorme de la PS5. Beaucoup ont voulu savoir pourquoi Sony a fixé son choix sur ce design. Par rapport à sa concurrente directe, la Xbox Series X et aux versions précédentes de Playstation comme la PS3 et la PS4 Pro, la PS5 est bien plus grosse et imposante. Comment expliquer alors cette différence de taille. Sous la pression des internautes, la firme nippone a finalement révélé les raisons de ce choix. Et apparemment, il s’agirait d’un souci technique afin de préserver la durée de vie de la console. D’après Sony, si la PS5 est si imposante, c’est pour éviter qu’elle se surchauffe facilement.

Une technologie neuve ?

D’après les propos de Matt MacLaurin, président responsable de l’expérience utilisateur de la PS5, cette génération de console comprend des petits supercalculateurs. La présence d’un CPU gravé en 7nm qui offre de très bonnes performances sur le rapport entre chaleur et puissance, ne limite en rien la puissance extrême que dégage la console, a-t-il expliqué lors d’une FAQ sur Linkedin. C’est pour cela que Sony a choisi un design spacieux, pour éparpiller la chaleur générée par les composants. Selon toujours les dires du responsable chez Sony, il s’agit d’une technologie neuve capable de produire une énorme quantité de chaleur. La console a donc besoin d’un plus grand espace. De plus, l’intégration d’un système de refroidissement, plus silencieux que celui de la PS4, aurait également conduit les designers à opter pour ce format imposant.