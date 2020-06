Bayern de Munich, le club des cinq

Le nouveau titre du Bayern de Munich est avant tout un titre collectif. Pourtant, difficile de ne pas retenir quelques noms qui l’ont rendu possible. Cinq joueurs qui ont rendu cette équipe impitoyable.

Difficile de choisir des individualités dans cette équipe du Bayern Munich, 30 fois championne d’Allemagne. Pourtant tout au long de la saison, certaines évidences sautent aux yeux. Voici donc les 5 meilleurs bavarois qui ont mené le club au titre.

Robert Lewandowski

C’est surement la saison la plus aboutie pour l’attaquant polonais de 31 ans. C’est une des références mondiales au poste. Avec 31 buts en Bundesliga, c’est son meilleur total depuis qu’il joue en Allemagne. Mais c’est aussi le meilleur buteur de la C1 de cette saison (11 buts en attendant le retour de la compétition reine). Au final, il affiche un ratio but/match joué impressionnant : 46 buts pour 40 matchs joués. Difficile de faire plus décisif en Europe actuellement.

Thomas Muller

Son retour au premier plan, personne ne l’avait vu venir. Annoncé sur le déclin depuis des saisons maintenant, le « Raumdeuter » a remis les pendules à l’heure. Et de quelle manière !! 7 buts et 20 passes décisives pour Lewandowski, le polyvalent attaquant, signe là une performance aboutie dans la lignée de ses plus belles années. Mis au placard durant le régime de Niko Kovac, Muller a profité du management de Flick pour rappeler à tout le monde qu’il est encore une référence à son poste. Bref le Bayern a retrouvé son stratège.

Joshua Kimmich

Le vrai patron de cette équipe, c’est ce gamin avec une gueule d’ange. L’homme par qui passent tous les ballons. Homme à tout faire et qui sait tout bien faire, le génial milieu de terrain dicte le tempo dans un match. D’ailleurs, il n’en a manqué qu’un seul (suspension pour accumulation de carton jaune). D’une précision diabolique, son apport aussi bien en défense qu’en attaque offre à l’équipe un équilibre. 12 passes décisives à son actif. Associés à Leon Goretzka au milieu, les deux font un travail de sape et de relance formidables.

Manuel Neuer

Le mur de Bavière est de retour. Longtemps contrarié par des blessures ces dernières années, le départ du mythique gardien du Bayern a été évoqué. Ce qui semblait se vérifier puisque le Bayern a obtenu la signature du plus prometteur des jeunes gardiens allemands, Alexander Nubel. Le Bayern s’apprêtait donc à refermer une page de son histoire. Non rien de tout cela, une fois ses soucis physiques passés, Manuel Neuer s’est vite imposé dans son rôle de dernier rempart. En résulte une prolongation logique du contrat (jusqu’en 2023) du gardien de but de 34 ans. Solidité retrouvée, des réflexes monstrueux, une tonicité incroyable, Neuer a retrouvé la recette qui a fait de lui le meilleur gardien du monde.