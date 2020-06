PS5 : le design commence à être dévoilé

Une édition noire, une interface revue, un hardware customisable ? Matt McLaurin nous donne un avant-goût sur le desing de la nouvelle console PS5. Quelles questions restées en suspens trouveront des réponses ?

PS5, disponible en coloris noir

Le vice-président du département UX design chez Sony PlayStation nous a défilé quelques informations sur Linkedln sur le design de la nouvelle génération de PlayStation. À la surprise de nombreux amateurs de la PlayStation, au cours de la récente présentation de la fameuse nouvelle PS5, Sony s’apprête à adopter une couleur particulièrement différente de ses précédentes inventions. Si dernièrement, il a plutôt opté pour les tons sombres, cette fois, un ton clair notamment un blanc sera dans les parages. Cependant, si vous êtes l’un des récalcitrants, il n’y a pas de quoi à s’inquiéter puisque lors de son interview avec PhonAndroid, Matt McLaurin a révélé que Sony fournirait certainement un coloris noir pour la PS5. Pour nous permettre d’avoir un aperçu sur cette version, le designer @MrUnknownArtist (non-affilié à Sony) a édité le rendu en blanc en une apparence noire.

Et pour la personnalisation de la PS5?

Le design de la PS5 ne s’arrête pas seulement à ce choix de couleur. Matt MacLaurin nous a aussi éclairé que « il y aura une édition spéciale pour tout le monde”. Il ajoute aussi que “bien que ce design soit celui de référence, vous pouvez compter sur des éditions spéciales encore plus belles (et radicales). C’est une belle occasion pour ajouter des touches de personnalisation pour les accessoires. C’est le cas par exemple pour la manette qui pourrait être plus facile à démonter pour permettre de remplacer les coques, les boutons ou les sticks directionnels par des pièces détachées d’autres couleurs. Nous pouvons imaginer aussi une version démontable de la plaque extérieure de la console et qu’une variété de couleur serait également disponible.