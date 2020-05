Principe: Christopher Nolan sur l’augmentation des attentes du genre Spy

L’industrie cinématographique est en pleine mutation en ce moment, mais s’il y a un film, tous les yeux sont en ce moment c’est Principe. Ça allait toujours être un grand film, Christopher Nolan les films le sont toujours, mais en ce moment, les gens se demandent si ce sera le film pour redémarrer toute l’industrie. Les théâtres sont plus ou moins fermés depuis mars et nous n’avons pas vu de sortie majeure depuis En avant ou Injecté de sang. Pour le moment, cela ressemble à la première grande sortie. C’est beaucoup pour tout film à gérer et encore plus pour un film aussi ambitieux que Principe. L’autre jour, nous avons eu une nouvelle bande-annonce et maintenant Total Film a une nouvelle interview avec Nolan où il parle de faire voyager le public à un moment inattendu.

« C’est un film d’une grande ambition et d’une grande envergure qui prend un genre, à savoir le film d’espionnage, et essaie de l’emmener dans un nouveau territoire, et essaie d’amener le public dans une balade qu’il n’aurait peut-être pas eu auparavant, et pourrait ne pas être attend », explique Nolan.

Nolan poursuit en disant que, bien qu’il ait hâte de donner au public cette expérience incroyable, il cherche également à apporter quelque chose de nouveau. Principe est un film d’espionnage mais Nolan cherche toujours à apporter quelque chose de nouveau à ses films et celui-ci ne fait pas exception.

« Nous cherchons d’abord et avant tout à offrir au public un tour incroyable dans le genre du film d’espionnage, mais en utilisant les installations du public en suivant les conventions de ce genre pour le pousser dans un territoire intéressant et inattendu », ajoute Nolan.

Maintenant, Principe devrait encore sortir le 17 juillet, mais cela dépendra de nombreux facteurs et le plus important sera Los Angelas et New York. Si ces deux villes ne diffusent pas de films, nous avons de bonnes chances que Hollywood ne s’ouvre pas sans ces marchés. Il faudra voir, mais cet écrivain manque vraiment d’aller au cinéma et au théâtre.

Principe, réalisé par Christopher Nolan, étoiles John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, et Kenneth Branagh. Il sortira le 17 juillet 2020.

