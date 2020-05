L’origine secrète de LILAH STURGES

Autoportrait Crédits: Lilah Sturges



Crédit: Alexa Sharpe (BOOM! Studios)



Lilah Sturges écrit des bandes dessinées depuis 15 ans, mais elle dira elle-même que les gens la voient comme une nouvelle écrivaine – en partie grâce à une réinitialisation après avoir écrit Les magiciens bandes dessinées.

Mais Sturges a eu une carrière de plus de dix ans dans la bande dessinée, de l’entrée chez Vertigo de DC à son élargissement à la gamme de super-héros de DC et à Marvel, IDW Publishing et maintenant à BOOM! Studios avec Lumberjanes OGN.

Et maintenant dans la dernière de notre série d’entrevues de style «Year One» L’origine secrète de…, Newsarama discute avec l’écrivain basé à Austin de son introduction à la bande dessinée, de son entrée dans l’industrie et de sa «réinitialisation» auto-décrite au cours de la dernière année.

Newsarama: Lilah, avant de plonger dans les choses, comment vas-tu avec tout ce qui se passe?

Lilah Sturges: Je survis! J’ai mon chat et mes filles sont ici une partie du temps, donc les choses vont généralement bien et je ne veux pas trop me plaindre, mais ça me manque de pouvoir sortir et voir mes amis et toutes les choses qui il manque beaucoup d’autres personnes. J’essaie de voir cette vie de quarantaine comme une opportunité de faire… quelque chose, mais je n’ai pas encore tout à fait compris ce que c’est. En ce moment, c’est l’occasion de faire beaucoup de siestes. Ce qui, il y a des choses pires, je suppose.

Nrama: Avez-vous des mécanismes d’adaptation que vous aimeriez partager et qui pourraient vous aider?

Sturges: Mis à part la sieste, je pense que ce qui m’aide le plus, c’est de lire un tas de choses et de me démener pour communiquer avec des amis, et même essayer de relancer de nouvelles amitiés. Je pense que beaucoup de gens ont le temps de tuer ces jours-ci et manquent de connexion humaine, donc je cherche à être des gens que je ne connais pas très bien et je dis « Salut, devine quoi? Nous sommes amis maintenant.«J’ai jusqu’à présent un taux de réussite de 100%.

Nrama: D’après ce que je comprends, vous êtes du Rhode Island mais vivez maintenant à Austin. Cela semble être un si grand mouvement, avez-vous ressenti un choc culturel à votre arrivée?

Sturges: Je ne suis pas parti directement du Rhode Island. Mon père était dans la Marine, nous avons donc beaucoup bougé quand j’étais enfant. Être dans tous ces différents endroits m’a donné beaucoup d’expérience et de réflexion, mais cela m’a aussi gardé seul assez longtemps, ce qui est une bonne recette pour être écrivain.

Venir à Austin n’était pas tant un choc culturel que le sentiment que j’étais enfin rentré à la maison. Je me plais beaucoup ici. C’est exactement le genre de bon endroit chaotique qui correspond à mes paramètres internes.

Nrama: Je peux imaginer que c’est solitaire et oui, écrire est quelque chose que vous pouvez emporter avec vous, qu’est-ce qui vous a réconforté en quelque sorte?

Sturges: Passer autant de temps seul m’a donné l’opportunité de développer une vie fantastique riche, et les types de rêveries et d’images insistantes qui ont consommé mon esprit d’enfant sont exactement les mêmes sources de créativité que j’utilise maintenant. C’était incroyablement réconfortant parce que, contrairement à ma vraie vie dans laquelle j’avais l’impression d’avoir très peu de contrôle, j’avais un contrôle total sur mon imagination. Je pouvais prendre des événements et les réinventer, en remplacer d’autres, créer de nouveaux mondes à partir de zéro. Pour quelqu’un qui se sent invisible et solitaire, c’est une activité très tentante.

Crédit: IDW Publishing



Nrama: Quand êtes-vous tombé amoureux de l’écriture? Parce que même avant de toucher à un scénario de bande dessinée, vous étiez dans les recueils de nouvelles il y a 20 ans.

Sturges: Ma première écriture a été Médecin Qui fanfic j’ai écrit quand j’avais 12 ans. Cela reste inachevé à ce jour et n’est pas, vous savez, bon, mais je me souviens que c’était vraiment spécial de rassembler des mots sur du papier et d’avoir écrit quelque chose. Je chasse ce niveau depuis, je suppose.

Pendant longtemps, je voulais être un début de rock, et j’ai passé la plupart de mes 20 ans à poursuivre ce rêve, mais cela n’a pas abouti et nous voici donc. Écrire des bandes dessinées est une position de repli étrange dans laquelle vous vous trouvez, mais je n’ai jamais fait les choses dans le bon ordre.

Nrama: Sur quel docteur est basé votre fanfic?

Sturges: Tom Baker! J’ai découvert Docteur Who à un moment charnière de mon développement et l’itération de Tom Baker m’a laissé un énorme impact. Spirituelle et gentille, franche et humaine, cette version du personnage a toujours été pour moi une sorte de référence pour ce que signifie être une bonne personne.

Ma fic est perdue au fil des âges, mais tout a eu lieu à l’intérieur du TARDIS et avait quelque chose à voir avec une entité mystérieuse qui avait évolué dans ses recoins. La nature fonctionnellement infinie de l’intérieur de TARDIS est quelque chose qui m’a toujours profondément fasciné, et j’aime toujours les histoires qui jouent avec ça.

Nrama: Quand te souviens-tu vraiment de la bande dessinée? Que lisiez-vous?

Sturges: Reculons un peu – quand j’avais environ 12 ans, je me suis promené dans la pharmacie de la petite ville de Virginie-Occidentale dans laquelle je vivais à l’époque et j’ai ramassé une bande dessinée Hulk sur le support à roulettes. J’étais curieux à propos des bandes dessinées, je n’en avais jamais lu, et quand je suis rentré à la maison et l’ai lu, j’ai été déçu parce qu’il ne faisait absolument rien pour moi, alors je l’ai lancé et oublié.

J’étais très friand des choses britanniques à l’époque – Monty Python, Guide de l’auto-stoppeur sur la galaxie, Époque Tom Baker Docteur Who – et la simplicité des bandes dessinées américaines au début des années 80 ne m’a pas du tout frappé. Si seulement j’avais été exposé à quelque chose comme 2000 A.D. ou guerrier à cet âge, ma vie aurait pu prendre une tout autre tournure, mais je ne savais même pas que de telles choses existaient.

Ce n’est que lorsque je suis arrivé à l’université et que j’ai rencontré Chris Roberson que j’ai finalement trouvé des bandes dessinées qui m’excitaient. Il a toujours été un évangéliste de la bande dessinée, et il a commencé à me pousser des choses comme Matt Wagner mage, et Watchmen, et cette nouvelle série qui venait de commencer à sortir s’appelle Marchand de sable. C’est la reconnaissance que les bandes dessinées peuvent être sophistiquées, astucieuses, même subtiles, qui m’a vraiment attiré. J’ai commencé à dévorer tout ce qui allait devenir Vertigo, et le reste appartient à l’histoire.

Avec le recul, le fait que j’ai pu écrire deux titres Vertigo en cours pendant sa course est assez étonnant et je suis très reconnaissant envers Bill Willingham et Shelly Bond d’avoir rendu cela possible. J’étais un canard très chanceux – bien plus que je ne le pensais à l’époque, même, et je voulais me pincer constamment.

Crédit: James Jean (DC / Vertigo)



Nrama: Prenez-nous pour obtenir votre premier concert de bandes dessinées. C’était Jack of Fables, droite?

Sturges: Jack of Fables était ma première bande dessinée publiée, oui. Quelque part à DC, il y a un problème d’inventaire de Fables écrit par moi et dessiné par Tony Akins que l’on m’a donné comme une sorte d’essai. C’était mon premier scénario de bande dessinée et c’était un gâchis complet, mais entre Bill et Shelly et Tony, il a réussi à être quelque chose de presque récupérable. Il n’a jamais vu le jour et est probablement perdu dans le temps, et c’est probablement une bonne chose.

Heureusement pour moi, j’ai pu écrire les cinq premiers numéros de Jack of Fables avec Bill, et il m’a appris à peu près tout ce que je sais sur les bases de l’écriture de bandes dessinées dans ces cinq numéros. J’écrirais une scène et je la lui enverrais, et il m’expliquerait très patiemment toutes mes erreurs, puis je recommencerais jusqu’à ce que ça marche. J’étais littéralement payé pour apprendre à écrire des bandes dessinées. Tu vois ce que je veux dire par chance?

Nrama: Votre premier script était-il vraiment si mauvais?

Sturges: Oui.

Nrama: Que retenez-vous de la courbe d’apprentissage de l’écriture de scripts comiques?

Sturges: Je pense que la partie la plus frustrante est le temps qu’il faut pour avoir une «idée» de la façon dont une idée va se dérouler sous forme de bandes dessinées, de la façon dont votre script est susceptible d’être interprété, de l’espace dont dispose un peu de dialogue. pour aborder la page, la facilité avec laquelle un artiste donné sera disposé ou capable d’en interpréter certains aspects. Beaucoup d’écrits de bandes dessinées – pour moi, du moins – sont basés sur le ressenti, pas sur n’importe quelle formule.

Il était également difficile de lâcher le contrôle, venant de l’écriture en prose. Ne pas avoir les mains sur chaque levier était quelque chose que je devais apprendre à apprécier. Je remplirais mes scripts avec toutes sortes d’instructions détaillées à l’artiste afin de donner aux pages l’apparence que je les ai vues dans ma tête, sans apprécier que les artistes soient parfaitement capables de créer des pages par eux-mêmes et sont très susceptibles de faire un meilleur travail que moi. Aujourd’hui, mes scripts sont probablement deux fois moins longs que ceux que j’ai écrits il y a 15 ans.

Nrama: Vous souvenez-vous quand tout a cliqué?

Sturges: Ça a pris du temps. Le premier numéro de bande dessinée que j’ai écrit où je me suis tourné dans le script et était comme «Ouais, c’est ça. Cela se sent exactement bien », était la question de L’esprit J’ai écrit, qui a été dessiné par Victor Ibanez. J’ai fait une quantité absurde de recherches pour écrire ce seul numéro et donc quand je me suis assis pour écrire le script, je me sentais comme si j’avais le contrôle sur ce que je faisais comme je ne l’avais jamais fait auparavant. Je pense toujours que c’est l’une des meilleures choses que j’ai jamais écrites.

Nrama: Revenons en arrière, comment avez-vous rencontré Shelly Bond et Bill Willingham?

Sturges: J’ai rencontré Bill par l’intermédiaire d’un ami commun qui travaillait dans mon magasin de bandes dessinées local, Austin Books and Comics. Chris Roberson et moi allions dans ce magasin depuis des années, et Chris était ami avec Mark Finn, qui est maintenant un érudit acclamé de Robert E. Howard, mais à l’époque, c’était juste notre ami qui travaillait dans la boutique.

Quand Bill a déménagé à Austin, il cherchait des gens pour commencer un groupe d’écriture, donc ça a fini par être moi, Mark, Chris et Bill. Nous avons créé cet univers de narration du monde partagé appelé Clockwork Storybook qui était une sorte de chose de type magazine en ligne qui était très amusant. Nous avons même publié quelques livres sous cette rubrique avant que tout ne s’effondre. Mais à ce moment-là, Bill et moi étions devenus amis, et il était de retour à DC Fables. Alors, quand ils ont décidé de faire Jack of Fables, et Bill voulait un co-auteur, je me trouvais juste au bon endroit au bon moment.

Nrama: Retour sur votre Jack of Fables travail, avez-vous un arc préféré dont vous êtes toujours particulièrement fier? Surtout pendant votre temps Jack of Fables et dans ce monde?

Sturges: L’arc que j’ai particulièrement aimé dans Jack of Fables était l’arc que nous avons fait dans lequel le fils de Jack va dans ce monde fou de fantasy / science-fiction avec des robots et des monstres et des sorcières et toutes sortes de choses sauvages. Ce n’est pas une histoire de comédie et Jack est à peine dedans. Ce fut un virage à gauche difficile pour le livre et a laissé la plupart des lecteurs se gratter la tête, mais c’était tellement amusant à écrire. Nous nous sommes beaucoup amusés sur ce livre, juste en faisant ce que nous voulions, et nous nous moquions de savoir si les gens l’aimaient ou non. Je ne suis pas sûr de m’être jamais senti aussi libre d’écrire un livre.

Nrama: Donc, vous étiez vraiment attiré par la fantasy profonde et la plupart de la ligne Vertigo, qu’est-ce qui vous a le plus attiré?

Sturges: J’ai aimé Marchand de sable – nous avons tous aimé Marchand de sable – mais j’avais probablement plus de lien personnel avec Ombre: l’homme qui change. C’était la première série dont j’ai collecté une série complète de; cela m’a parlé d’une manière profonde et personnelle. J’ai toujours eu un faible pour les histoires d’amour vouées à l’échec, et Shade livre vraiment sur ce front. De plus, l’art de Chris Bachalo est si étonnant et si doux pour les yeux. C’était le livre parfait pour moi. J’ai toujours chaque numéro, l’une des rares séries que je n’ai jamais vendues lorsque je suis allé aux métiers.

Nrama: Dans les deux ans, vous avez terminé à DC dans leurs lignes de super-héros avec Shadowpact et Blue Beetle, aussi bien que Maison du mystère. Vous avez parlé de la façon dont Hulk vous a fait une sorte de cavalier – votre affinité avec les super-héros a-t-elle grandi d’ici là?

Crédit: Freddie E. Williams II (DC)



Sturges: D’ici là, j’avais lu beaucoup plus de bandes dessinées de super-héros, et j’avais été exposé à des choses comme Watchmen, Homme miracle, Batman: Year One, et The Killing Joke j’ai donc vu qu’il y avait un énorme potentiel à explorer dans le genre. J’ai trouvé mon chemin à travers ce truc.

Cependant, je ne pense pas avoir vraiment ouvert la voie à ce qui était possible avec les bandes dessinées de super-héros. Je me suis toujours senti comme un imposteur, n’ayant pas grandi en lisant des livres de super-héros, et donc je l’ai toujours joué un peu trop en sécurité. Je pense qu’il y a des points forts. Avec Suite de la crise finale: RUN, On m’a encouragé à dérailler et à faire quelque chose de totalement bananier et avoir cette permission m’a permis de faire quelque chose de très différent.

Les meilleurs livres de super-héros que j’ai écrits étaient les remplissages que j’ai faits juste au moment où mon temps à DC touchait à sa fin. Je faisais des remplissages pour des livres comme Power Girl, Zatanna, et ce qui précède L’esprit, et ce sont certaines de mes meilleures bandes dessinées parce qu’à ce moment-là, personne ne faisait vraiment attention à ce que je faisais, et je me sentais à l’aise de prendre plus de risques.

Nrama: Je veux donc parler de votre sortie en tant que trans. Fin 2016, vous avez annoncé comment vous aviez commencé le THS et maintenant vous êtes Lilah. Mais il semble que d’après ce que vous avez publié, vous avez toujours été Lilah d’une certaine manière. Que retenez-vous de ce moment de publication auprès de vos fans et lecteurs avant d’appuyer sur ce bouton de publication?

Sturges: Oh, c’était terrifiant. Je n’avais aucune idée de ce qui allait se passer.

Le post Facebook dans lequel je suis sorti a subi cinq ou six révisions et j’ai passé des jours et des jours à bidouiller le libellé, à le supprimer et à le réécrire à partir de zéro, vous l’appelez. Ce fut un si grand moment car il n’y avait pas de retour – une fois que je l’avais posté, le chat serait sorti du sac et il n’y aurait pas de leurre à l’intérieur. Je me préparerais à le poster, puis au poulet et supprimez-le. Cela a continué encore et encore.

Mais ensuite Carrie Fisher est morte, et j’ai vu une de ses citations qui disait « Restez effrayé mais faites-le quand même », et cela ressemblait à un message assez fort, alors je l’ai fait le jour même.

La réponse des lecteurs et des gens de l’industrie de la bande dessinée a été immédiate et écrasante dans sa positivité. Il n’y a vraiment pas eu de mauvaises réactions. J’ai eu beaucoup de chance de sortir à l’époque où je l’ai fait dans le climat que j’ai fait.

Nrama: Comment avez-vous ressenti que votre place dans l’industrie de la bande dessinée a changé en quatre ans après votre transition?

Sturges: Oui, immensément. Je suis toujours la même personne qui a écrit beaucoup de ces livres de pré-transition à certains égards, mais à d’autres égards, je suis très différent, bien que je pense que la chose la plus différente de moi est que je suis capable d’être beaucoup plus vocal et à venir au sujet de mes préoccupations et sentiments et intérêts. Je voulais écrire des histoires sur le thème LGBTQIA + depuis longtemps, mais cela ne me semblait pas normal quand je n’étais pas encore sorti en tant que créateur. Vous pouvez trouver des indices et des hochements de tête dans mon travail de pré-transition, notamment Maison du mystère, mais surtout je me suis bien caché.

Donc, après être sorti, j’ai eu l’occasion de présenter Les magicienset à partir de là, j’ai eu le travail d’écrire le Lumberjanes les romans graphiques et ces deux livres ont en quelque sorte réinitialisé les attentes des gens à mon sujet en tant qu’écrivain et m’ont présenté à de nombreux lecteurs qui n’avaient jamais entendu parler de moi auparavant. Je pense que beaucoup de gens pensent que ma carrière a commencé en 2019!

Je suis heureux. J’adore où je suis dans ma carrière. Cela ressemble à un nouveau départ et à une industrie différente. C’est l’une de mes choses préférées à propos de la transition.

Nrama: En tant que vétéran de la bande dessinée, vous voyez-vous comme une sorte de mentor incontournable pour les nouveaux créateurs qui sortent également?

Sturges: J’adorerais en être un – cela arrive parfois, mais encore une fois, beaucoup de gens ne semblent pas savoir que je fais ça depuis 2006. Cela dit, j’ai l’impression d’apprendre tellement de les gens qui montent dans la bande dessinée et que j’obtiens certainement la meilleure fin de cette affaire. Je suis heureux de me sentir à nouveau comme un nouveau venu. Ça marche pour moi.

Crédit: Alexa Sharpe (BOOM! Studios)



Nrama: Comment votre vie personnelle a-t-elle changé, en particulier avec votre relation avec vos filles?

Sturges: C’est presque impossible à décrire. Je pourrais jeter un mot comme « renaître » mais ça sonnerait mélodramatique, alors disons simplement que je me sens enfin comme moi, et j’ai enfin l’impression que je peux juste être qui je suis sans cacher aucune partie de moi. Une grande partie de ma vie passée consistait à me cacher, et quand je n’avais plus à cacher quoi que ce soit, c’était assez révolutionnaire. Cela a donc bien fonctionné.

L’un de mes meilleurs effets secondaires a été ma relation avec mes filles, qui sont maintenant adolescentes. Nous sommes tellement plus proches que par le passé; nous avons un lien étroit. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble en tant que famille et nous en sommes sortis de l’autre côté avec tant d’amour et de compréhension. C’est une sorte de rêve devenu réalité.

Sturges: Donc, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez ce genre de fonds cadeau avec #TransPizza. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet et où les gens pourraient peut-être faire un don?

Nrama: #TransPizza est une chose que je fais sur Twitter, dans laquelle je demande aux gens du groupe trans (transgenre, non binaire, genderqueer, agender et autres personnes non conformes au genre) de répondre à un tweet, puis de choisir un gagnant ( ou plusieurs) au hasard et leur envoyer de l’argent pour acheter de la pizza avec celle qui est donnée par d’autres personnes. Tout ce que je fais, c’est vraiment faciliter le don d’argent d’une personne à une autre, mais c’est amusant et tout le monde semble s’amuser.

Cela a en fait commencé comme une sorte de tweet de blague où j’ai dit que j’allais donner 20 $ à une personne trans pour acheter une pizza parce qu’il y avait cette blague sur Twitter que si vous vouliez vraiment soutenir les personnes trans, vous leur achèteriez une pizza. Il a juste fait boule de neige à partir de là. Je n’ai jamais vraiment voulu que ça devienne une chose, mais je le fais encore un an et demi plus tard, donc je suppose que c’est devenu une chose.

Nrama: Il y a cet adage dans les bandes dessinées sur la façon dont il est plus facile de mettre le pied dans la porte que d’y rester, avez-vous trouvé que c’était difficile après tout?

Sturges: C’est toujours difficile. Ce n’est jamais pas difficile. Parfois, j’ai fait de très bonnes courses où j’avais l’impression d’avoir beaucoup de travail à faire et je n’allais nulle part, mais même dans le meilleur des cas, il y a cette peur à l’arrière de la tête que tout se passe de tomber en morceaux et la chose sur laquelle vous travaillez sera votre dernière.

Lors de ma transition, il y a eu un moment où je n’avais que très peu de choses à faire dans ma carrière – le seul livre sur lequel je travaillais avait été annulé et je n’avais aucune piste pour d’autres emplois. J’ai sérieusement envisagé de quitter la bande dessinée pendant un certain temps parce que je n’arrivais pas à comprendre comment faire avancer les choses. Mais j’ai reçu l’appel pour écrire Les magiciens: l’histoire d’Alice à l’improviste et les choses ont repris. J’ai juste eu beaucoup de chance, je pense, de continuer à avoir des opportunités.

Nrama: Vous êtes dans la bande dessinée depuis environ 15 ans maintenant, où vous voyez-vous dans 15 autres?

Sturges: J’ai quelques idées, mais j’essaie de me concentrer davantage sur le prochain projet, plutôt que de regarder trop loin. Je sais que j’aimerais faire une épopée fantastique tentaculaire. Je sais que j’aimerais faire une série de romans policiers sous forme de bande dessinée. Je veux surtout continuer à avoir des idées et avoir la possibilité de les transformer en bandes dessinées! Tant que je peux le faire d’une manière ou d’une autre, je serai très heureux.