Le cycle final – / Film

Sombre est sur le point de conclure son histoire qui plie le temps avec sa troisième et dernière saison. La série allemande à succès arrive sur Netflix en juin, provoquant le «cycle final» et promettant de répondre à toutes les questions persistantes. La nouvelle date de première saison a été annoncée dans un nouveau Sombre bande-annonce de la saison 3, que vous pouvez regarder ci-dessous dans toute sa splendeur effrayante.

Bande-annonce de Dark Season 3

Dans Sombre saison 1, une petite ville allemande aux prises avec la disparition de deux jeunes enfants – un acte qui «expose la double vie et les relations rompues entre quatre familles. En dix épisodes d’une heure, l’histoire prend une tournure surnaturelle qui remonte à la même ville en 1986. » Dans Sombre saison 2, « Jonas se retrouve pris au piège dans le futur et tente désespérément de revenir en 2020. Pendant ce temps, ses amis Martha, Magnus et Franziska tentent de découvrir comment Bartosz ‘est impliqué dans les mystérieux incidents survenus dans leur petite ville natale de Winden. De plus en plus de personnes sont attirées par les événements orchestrés par une figure obscure qui contrôle apparemment tout ce qui est connecté à travers différents fuseaux horaires. »

Et qu’en est-il de cette nouvelle saison? Tout ce que Netflix révèle – pour le moment – est que «la folie qui tourne dans le temps arrive à son terme dans un nouveau monde étrange, où certaines choses sont assez familières – et d’autres non.»

«Nous proposerons des réponses aux questions posées par nos téléspectateurs et nous aiderons à démêler l’histoire au fil du temps», a déclaré Sombre créateurs et showrunners Jantje Friese et Baran bo Odar. « Il nous sera difficile de nous éloigner des personnages que nous aimons vraiment, mais le début est la fin et la fin est le début. »

J’ai le regret de vous informer que pendant que j’ai regardé la moitié de la première saison de Sombre, Je ne suis pas resté avec la série. Je n’ai entendu que de bonnes choses de la part d’amis, mais je n’étais pas particulièrement fasciné lors de la première. Le moment est peut-être venu de lui donner une autre chance alors que la série touche à sa fin. Sombre première de la saison 3 sur Netflix 27 juin.

